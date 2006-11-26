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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۰۱

/ " سیمرغ فجر " در آفاق شعر امروز - 60 /

تثبیت شدگان ادبی جشنواره شعر فجر را پاتوق نکنند

تثبیت شدگان ادبی جشنواره شعر فجر را پاتوق نکنند

محمد کاظم کاظمی - شاعر ، گفت : با وجود تعدادی شاعر تثبیت شده ، کسی درفکر شاعران دیگر نیست ، دراوایل انقلاب چون در نسل انقلاب شاعر تثیت شده ای نداشتیم وضع چنین نبود ، در نتیجه خیلی ازشاعران برای سرودن انگیزه داشتند .

این شاعرمعاصردرگفتگو با خبرنگارمهر، با بیان این مطلب افزود : متاسفانه درجشنواره ها و محافل ادبی ما تعدادی ازشاعران نسل قبل که امروزه تبدیل به پیشکسوت شده اند ، عرصه رابرای بعضی ازشاعران جوانترکه به میدان می آیند تنگ کرده اند . تعدادی از این شاعران هم با حضور دائمی در صدا و سیما و درقالب برنامه های مختلف در این رسانه خود را مطرح و تثبیت کرده اند ، جشنواره شعر فجر نباید پاتوق این افراد تکراری شود .
 
محمد کاظم کاظمی یاد آورشد : دراین جشنواره ها شاعران بسیاری با نیت کسب رتبه و مطرح شدن شرکت می کنند و این مسئله زمینه ای برای کشف شاعران گمنام به وجود خواهد آورد ، ممکن است استعدادهای شعری خود را به کمک این برنامه ها کشف کنند ، چنان که خود ما هم توانایی های مختصرشعری خود را به سبب شرکت در جشنواره و برنامه ها و محافل کشف کردیم ، در نتیجه نقش غیرمستقیم برگزاری جشنواره هایی چون شعر فجر بدین صورت آشکار می شود . 

وی حضور شاعران جوان را در کنار پیشکسوتان در این جشنواره ضروری دانست و افزود : جشنواره بیشتر باید عطف توجه به شاعران جوان شود و شاعران پیشکسوت درحد ارج گذاری مقامشان حضورپیدا کنند . برگزاری جشنواره بین المللی شعر فجر می تواند تاثیری غیر مستقیم بر شعر و ادبیات ایران داشته باشد ، نباید انتظار داشت که بلافاصله بعد از برگزاری آن تغییراتی بر شعر امروز پدید آید . 

این شاعرادامه داد : برگزاری جشنواره هایی ازاین دست باعث توجه مسئولان امر و دست اندرکاران امورفرهنگی و ادبی به شعرخواهد شد و لاجرم برای شعرسرمایه گذاری بیشتری شده و اثرات آن دردراز مدت دیده می شود .

محمد کاظم کاظمی خاطرنشان کرد : بسیارمناسب است که درجشنواره شعرفجر، شعرانقلاب به عنوان یک کلیت و با کلیات فنی و تخصصی اش مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرد و همچنین تفاوت آن با شعر قبل ازانقلاب بیان شود ، به عقیده من در این جشنواره بحث ها و ضرورت های شعر جوان نیزمی تواند مورد تاکید قرار بگیرد .

کد مطلب 412013

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