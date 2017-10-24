درگیری نیروهای عراقی و نیروهای وابسته به بارزانی در شمال موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد: نیروهای زیادی از واکنش سریع و مبارزه با تروریسم دولت مرکزی به منطقه مخمور در استان نینوا پس از درگیری میان لشگر ۱۶ ارتش عراق و نیروهای وابسته به بارزانی گسیل شدند.

این منبع بیان کرد: این نیروها از موصل عازم مخمور شده اند. اعزام این نیروها پس از آن رخ داد که نیروهای وابسته به جدایی طلبان به نیروهای ارتش عراق حمله کردند و دو نفر از آنها را زخمی کردند.

مخمور شهری عراقی است در استان نینوا در شمال عراق که از شهر موصل ۵۰ کیلومتر فاصله دارد.

این در حالی است که ریان الکلدانی از فرماندهان حشد شعبی عراق از نبرد سنگین با نیروهای پیشمرگه در ناحیه تل سقف در شمال موصل خبر داد و افزود: عملیات میان نیروهای مبارزه با تروریسم و حشد شعبی با شبه نظامیان بارزانی در این ناحیه است.

ناحیه تل سقف در شمال شهر موصل و ۳۰ کیلومتری آن واقع شده است که منطقه ای مسیحی نشین است و دو کلیسا در آن قرار دارد و حدود ۱۰ هزار نفر سکنه دارد که از کاتولیک ها هستند.

از سوی دیگر منابع عراقی از دفع یورش داعش در مرزهای سوریه با عراق از سوی رزمندگان حشد شعبی و انهدام دو خودرو داعش خبر دادند.

نیروهای مردمی عراق در مثلثی که منطقه الحمدانیه را در مرز عراق و سوریه مرتبط می کند، یورش تکفیری ها را دفع کردند و ادوات داعش را منهدم کردند.

در همین حال ابومهدی المنهدس معاون رئیس هئیت الحشد الشعبی عراق با عبدالامیر رشید یارالله معاون فرمانده عملیات مشترک عراق هماهنگی های لازم برای شروع عملیات آزادسازی القائم در مرز با سوریه به عمل آوردند.