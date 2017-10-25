۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۴۳

با رأی اعضای شورای اسلامی شهر مراوه تپه:

نخستین شهردار زن در استان گلستان انتخاب شد

مراوه تپه- منتخبان پنجمین دوره شورای شهر مراوه تپه، نخستین شهردار زن در استان گلستان را انتخاب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، گولالک بیکی‌ زاده، بانوی ترکمن گلستانی شامگاه سه شنبه با حداکثر آرا به عنوان شهردار مراوه تپه انتخاب و حکم وی برای تأیید نهایی به استاندار گلستان معرفی شد.

گؤلالک بیکی زاده دارای مدرک کارشناسی ارشد ریاضی محض است و حدود ۱۵ سال به خدمت در آموزش و پرورش مشغول است.

وی از نیروهای فعال در عرصه های فرهنگی و اجتماعی شهرستان مراوه تپه محسوب می شود.

گفتنی است وی مدیر نمونه شهرستان مراوه تپه در سال ٩٢، بانوی نمونه بخش گلیداغ، بانوی فرهنگی نمونه سال ٩٣ در مراوه تپه بوده و از دیگر سوابق او می توان به نماینده آموزش و پرورش در هیئت اجرایی انتخابات شوراها، نماینده بخشداری در انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد.

