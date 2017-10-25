به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع سری‌سازی و کتاب‌سازی در ادبیات کودک و نوجوان و هجوم ناشران کمک آموزشی به حوزه ادبیات کودک، با حضور برزو سریزدی نویسنده کودک و نوجوان و ارتباط تلفنی با محمداسماعیل سعیدی از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

سریزدی در ابتدای این برنامه گفت: تا چند سال قبل جمهوری اسلامی ایران غرفه ای را در نمایشگاه فرانکفورت در اختیار داشت و بخشی از آن را به کتاب کودک اختصاص می داد اما خوشبختانه چندین سال است که یک غرفه در سالن ۳ این نمایشگاه به صورت اختصاصی در اختیار کتاب کودک قرار دارد و این فرصت خوبی برای تعامل بیشتر و در نتیجه بهتر دیده شدن این نشر است.

وی به تشریح دلایل گرایش ناشران به نشر کمک آموزشی در رده سنی کودک و نوجوان پرداخت و گفت: زمانی که ناشران کتاب‌های کمک آموزشی مسئله کنکور را براساس جمعیت دانش آموزی و صندلی‌های دانشگاهی در آینده بررسی کردند به این نتیجه رسیدند که باید آموزش را از سنین پایین تر شروع کنند.

عضو انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان در ادامه گفت: ما هیچگاه تصور نمی کردیم روزی در دبستان کتاب کمک آموزشی داشته باشیم و این یعنی بازار نشرکمک آموزشی رونق بیشتری گرفته است.

سریزدی انگیزه اقتصادی را عامل مهمی برای روی آوردن ناشران به سمت رده سنی کودک و نوجوان دانست و گفت: از لحاظ رقابتی ناشران قصد دارند از کودکی در ناخودآگاه افراد علاقه به نشر خود را ایجاد کنند. یعنی اگر کتاب داستان کودک یک ناشر وارد یک خانه شود تمایل آن کودک برای اینکه در آینده از کتاب کمک آموزشی همان نشر استفاده کند بیشتر می شود. مشکل اصلی اینجا ست که ناشران به حوزه آموزشی ورود پیدا می کنند و می خواهند راهی که ناشران موفق ظرف مدت سی سال طی کرده اند در عرض یکی دو سال به دست بیاورند.

در ادامه این برنامه محمد اسماعیل سعیدی در گفت و گوی تلفنی گفت: لایحه مالکیت فکری در کارگروه مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و باید در صحن کمیسیون تعیین تکلیف شود.

وی از سرگیری لوایح و طرح‌های نا تمام در مجلس قبلی را یکی از اشکالات اساسی در آئین نامه مجلس دانست و اضافه کرد: زمانی که مجلس جدید آغاز به کار می کند طرح‌ها و لوایح ناتمام قبلی باید دوباره از صفر بررسی شود که سبب می شود زمان زیادی از دست برود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه لوایح و طرح‌ها در مجلس بسیار زیاد است، گفت: متاسفانه در طرح‌ها و لوایح اولویت بندی وجود نداشته است و همین سبب شده از برخی موضوعات به خصوص کودک و نوجوان غافل شویم.

یعیدی گفت: مشکلی که در مجلس وجود دارد این است که یک بایگانی مدون که نشان دهد کار کارشناسی که قبلا در مجلس بوده تا کجا پیش رفته است وجود ندارد تا ما در جریان کارهای انجام شده قرار بگیریم.