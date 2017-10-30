امدادگران هلال احمر واژه ایثار را در عمل پیاده کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه کارگاه آموزشی مداخلات غذایی در جامعه آسیب دیده و کارگاه تخصصی بیماری های زنان در سوانح روز دوشنبه با حضور افشین علیخانی مدیرکل بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمرو اعضای تیم های درمان اضطراری استان های قزوین، اصفهان، یزد، کرمان، هرمزگان، کهگیلویه و بویر احمد، مرکزی، فارس و سیستان و بلوچستان در قزوین برگزار شد.

حسن آصفی در این جلسه در اظهارداشت: خدمات داوطلبانه در هر نقطه دنیا ارزشمند است و تحسین همگان را بر می انگیزد و از هر نگاهی اهمیت خاص خود را دارد و مرز نمی شناسد.

آصفی بیان کرد: کارهای خیرخواهانه و خداپسندانه روحیه بزرگ منشی و انسان مدارانه ای به افراد می دهد که شاید هر کس نتواند آن را تجربه کند و کسانی که در این راه وارد شده اند باید با علاقه این مسیرارزشمند را ادامه دهند و به آن افتخار کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین تصریح کرد: عملی کردن واژه «ایثار» نیازمند انسانهای بزرگ و والا مقامی است که حاضرند از سلامتی و مال و ثروت خود بگذرند تا دیگران از خدمتی بهره مند شوند.

وی اضافه کرد: اگر انسانی حاضر شود با سختی های فراوان جان خود را به مخاطره انداخته تا حادثه دیده و یا بیماری را نجات دهد اوج تعالی و عزتمندی است و در جمعیت هلال احمر با برخورداری از این گونه انسانها باید گفت بزرگترین سرمایه ارزشمند را گرد هم آورده ایم و به آن می بالیم.

آصفی یادآورشد: برگزاری دوره های آموزشی وتخصصی در این جمعیت با هدف ارتقاء دانش مهارتی و علمی داوطلبان در بخش های مختلف است تا در بلایا و حوادث طبیعی بتوانند بهتر عمل کرده و به رسالت خطیر خود در نجات جان انسانها و کمک به آسیب دیدگان عمل کنند.

وی ازحضور اعضاء تیمهای اضطراری بهداشت ودرمان جمعیت هلال احمر استانهای کشور درکارگاه آموزشی قزوین تشکر کرد و گفت: تداوم برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی برای نیروهای هلال احمر رویکرد ارزشمندی است که باید با جدیت دنبال شود.

در ادامه فرهاد ارجمندی معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر استان قزوین از فعالیتهای انجام شده در کارگاه آموزشی خبرداد و گفت: در این کارگاه ۲ روزه که با حضور اعضای تیم های مامایی و درمان و بهداشت و درمان اضطراری جمعیت هلال احمر استان های قزوین، اصفهان، یزد، کرمان، هرمزگان، کهگیلویه و بویر احمد، مرکزی، فارس و سیستان و بلوچستان برگزار شد مباحثی مانند مفاهیم پایه نظام سلامت، اورژانس های بانوان، رعایت بهداشت جنسی، بهداشت خانواده و واکسیناسیون در بحران، امنیت غذا و تغذیه، گروههای آسیب پذیر و نیازهای غذایی آنان، روش های آماری و سرشماری و نمونه گیری در بررسی های تغذیه ای، آموزش داده شد.

ارجمندی یادآورشد: ارزیابی تخصصی تغذیه در سوانح، اختلالات و بیماریهای تغذیه ای در سوانح، بررسی الگوی مصرف وسبدغذایی خانوار، نقش سازمانهای مداخله گر تغذیه ای ومداخلات تغذیه ای در شیر خوارگان، مادران و سالمندان از دیگر مباحث مطرح شده در این کارگاه آموزشی دو روزه بود.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر استان قزوین اظهارداشت: این کارگاه در بخش تخصصی بیماری های زنان در سوانح با حضور۱۷ نفر و آموزش تخصصی مداخلات غذایی در جامعه آسیب پذیر تغذیه با حضور ۱۲ نفر برگزار شد.

ارجمندی گفت: تیم های درمان اضطراری در ردیف اولین تیم های اعزامی به محل حوادث و سوانح هستند که حفظ آمادگی در آنها ضروری است لذا این دوره ها برای حفظ آمادگی مقابله با حوادث برگزار شده است.

وی بیان کرد:دراستان قزوین تعداد ۵۰ نفر در تیم درمان اضطراری جمعیت هلال احمر استان عضویت دارند.