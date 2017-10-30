تیمهای بهداشتی هلال احمر درکاهش آسیبهای بحرانها موثر عمل کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه کارگاه آموزشی مداخلات غذایی در جامعه آسیب دیده و کارگاه تخصصی بیماری های زنان در سوانح با حضور افشین علیخانی مدیرکل بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر، حسن آصفی مدیرعامل و فرهاد ارجمندی معاون بهداشت و درمان جمعیت هلال احمر استان و اعضای تیم های درمان اضطراری استان های قزوین، اصفهان، یزد، کرمان، هرمزگان، کهگیلویه و بویر احمد، مرکزی، فارس و سیستان و بلوچستان در قزوین به کار خود پایان داد.

افشین علیخانی در این مراسم اظهارداشت: جمعیت هلال احمر ایران در خدمت انساندوستانه به مردم به عنوان نهادی بی نظیر مطرح است و توانسته خدمات ارزشمندی به نیازمندان و آسیب دیدگان ارائه کند.

مدیرکل بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر تصریح کرد: وقتی کشوری داریم که حوادث در آن متعدد و فراوان است باید بدانیم آنچه اهمیت دارد میزان آسیب پذیری و سپس آمادگی برای مقابله با آن است.

وی بیان کرد: اگر در حوادث آماده نباشیم و زیرساختهای لازم را برای تامین خدمات رسانی مهیا نکنیم باید هزینه های زیادی را متحمل شویم لذا لازم است ابزاری را مهیا کنیم که تشکیل تیمهای بهداشتی و اضطراری هلال احمر از کارهای موثر برای کاهش آسیبها بوده است.

علیخانی یادآورشد: چون حوادث هر روزه موجب بروز بحران و هزینه نمی شود و یک باره رخ می دهد لذا نمی توان هزینه و اعتبار زیادی برای آن پیش بینی کرد و بهترین راه استفاده از نیروهای داوطلب در این عرصه است.

وی گفت: جمعیت هلال احمر با ایجاد خانه های بهداشت روستایی و شهری تا بیمارستانهای تخصصی تلاش کرده در مسیر درمان هم گام بردارد اما باید برای پوشش بیماران نیازمند برنامه داشته باشیم و واحدهای چابک و فعالی برای خدمت رسانی راه اندازی کنیم.

علیخانی اضافه کرد: باید دانست پس از هر حادثه ای بعد از نیروهای هلال احمر دیگر کسی سراغ منطقه نمی رود تا به اسیب دیدگان کمک کند لذا باید نیروهای داوطلب از روحیه وانگیزه های درونی بالایی برخور دار باشند زیرا کمک رسانی در این شرایط بسیار سخت است.

وی اظهارداشت: برای حضور در مناطق آسیب دیده و داشتن زندگی صحرایی، خوردن غذاهای کنسروی با سختی فراوان، خدمت رسانی روحیه بالا و توانایی معنوی و جسمی بالایی لازم دارد و کسانی که در این عرصه وارد شده اند از جایگاه ویژه ای در میان مردم برخوردارند.

مدیرکل بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر گفت: امدادگران حوزه بهداشت وقتی برای خدمت رسانی به استانهای دیگر می روند باید بتوانند در شرایط ویژه کار کنند و رسالت خود را انجام دهند.

داوطلبان هلال احمر مورد تکریم مردم جهان هستند

وی اضافه کرد:داوطلبان هلال احمردر همه جای دنیا مورد تکریم و احترام هستند و شما باید قدردان جایگاه خود باشید و با اتکاء به خداوند در ادامه مسیر هم از خداوند استعانت بخواهید تا به مردم خدمت کنید.

علیخانی همچنین تصریح کرد: نیروهای داوطلبی که با زبانهای خارجی آشنا باشند در اعزام به ماموریتهای خارج از کشور در اولویت قرار می گیرند.