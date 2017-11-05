پرداخت تسهیلات ازدواج به ۲۲ هزار جوان در استان همدان

به گزارش خبرنگارمهر، اسدالله ربانی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: ۲ هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج طی نیمه نخست امسال در قالب طرح ضربتی به زوج های جوان در همدان پرداخت شد.

وی بابیان اینکه سال ۹۵ حدود ۲ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج به زوج های جوان پرداخت شد، گفت: این رقم پرداختی در سال ۹۴ نیز ۵۴۰ میلیارد ریال بود.

ربانی مهر دلیل رشد چشمگیر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در همدان را اجرای طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج از سوی بانک های استان در سه ماهه تابستان امسال عنوان کرد.

معاون فرهنگی ورزش و جوانان استان همدان اضافه کرد: ۲۲ هزار جوان در ۶ ماهه نخست سال جاری در این استان تسهیلات ازدواج دریافت کرده اند.

وی با بیان اینکه براساس پیش بینی ها پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تا پایان امسال به سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال می رسد، گفت: بانک ها در پرداختی وام ازدواج در سطح استان مورد ارزیابی قرار می گیرند.

وی یادآور شد: طی نیمه نخست سال جاری آمار طلاق در استان همدان با ۴ درصد کاهش همراه بوده است.