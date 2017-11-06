تلاش برای بازگشایی مرزهای جدید طی ایام اربعین در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی امشب در گفتگو با خبرنگاران ایلام اظهار داشت: تاکنون بیش از ۵۳ درصد از ترددهای زائران اربعین حسینی از مرز مهران بوده است.

وی گفت: ساماندهی بیش از یک میلیون نفر زائران از مرز مهران از نتایج کمیته زیر ساخت ستاد اربعین بوده است.

سلیمانی دشتکی اظهار داشت: روانسازی و تسهیل در تردد زائران اربعین از مرز مهران، تزریق ۱۰۰ درصدی ردیف بودجه اربعین به خزانه استان و چهار خطه شدن ۳۱ کیلومتر از مسیر ایلام مهران از اقدامات کمیته زیرساخت ستاد اربعین استان بوده است.

وی گفت: با تلاش نیروهای نظامی و امنیتی خوشبختانه امسال خروج غیر قانونی از مرز مهران به کشور عراق را نداشتیم.

استاندار ایلام افزود: شناسایی زائران غیر قانونی و توجیه این زائران برای بازگشت به شهرهای محل سکونت خود از اقدامات خوب پلیس در اربعین امسال بوده است.

وی افزود: خوشبختانه امسال با حضور نیرهای انتظامی و نظامی و پلیس راه شاهد کمترین سوانح رانندگی بودیم.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۸ هزار ویزا برای زائران استان در کنسولگری موقت ایلام صادر شده است، گفت: اقدامات کمیته مشارکت های مردمی ستاد اربعین استان قابل تقدیر است.

سلیمانی دشتکی با تقدیر و تشکر از مردم برای پذیرایی ،اسکان و استقبال از زائران اربعین حسینی، افزود: اامیدواریم بیشترین حجم کارها و اقدامات برگزاری این همایش بزرگ در سالهای آینده به خود مردم واگذار شود.

وی از تلاش برای بازگشایی مرز های جدید در سالهای آینده برای تسهیل در تردد حجم عظیم زائران اربعین خبر داد.