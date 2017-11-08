به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، شهر هراکلیون شهری از جزیره کرت در یونان که موفق شد ۱۱ درصد توریست بیشتری در سال ۲۰۱۷ جذب کند، پرسرعت‌ترین شهر اروپا از نظر گسترش توریسم شناخته شد.

برمبنای اطلاعات جدید که از سوی «یورو مونیتور» منتشر شده این شهر بیشترین رشد گردشگری را در سال ۲۰۱۷ به نسبت سال پیش خودش، تجربه کرد.

یک شهر موفق دیگر در یونان، آتن پایتخت این کشور است که دومین رشد بزرگ را به نام خودش ثبت کرد. این شهر با رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال پیش خودش، چند گام به جلو برداشت.

شهر ارتوین در شمال شرقی ترکیه نیز با رشدی بیشتر از ۹درصد، سومین جایگاه را از نظر رشد گردشگرپذیری در اروپا به دست آورد.

شهر هراکلیون به عنوان شهری خوانده شده که بیشترین بازدیدکننده‌ها می‌توانند خودشان را به هر طریقی، از طریق هوایی، زمینی، با قایق‌های موتوری یا از طریق ماشین در جاده‌های باریک، به آن برسانند.

این شهر هنوز هویت شهر مدیترانه‌ای باستانی خود را حفظ کرده و با تاریخ طولانی مدت خود از مکان‌های غنی و زیبایش برای جذب گردشگر بهره می‌گیرد.

موزه معماری هراکلیون به عنوان بزرگترین مرکز نمایش آثار به جا مانده از تمدن باستان مربوط به عصر مفرغ کرت شناخته می‌شود.

آرتوین در شمال شرق ترکیه شهری است که بریتانیایی‌ها به آن علاقه‌مند شده‌اند و گرجستانی‌ها نیز به آن بسیار سفر می‌کنند.

دنسپار مرکز جزیره اندونزیایی بالی نیز در همین حال بیشترین رشد گردشگرپذیری را در جهان به نام خود کرد و با افزیش ۵۰ درصدی پذیرش توریست نسبت به سال پیش تجربه جالبی کسب کرد. جاکارتا، پایتخت اندونزی نیز رشدی کمی کمتر از ۵۰ درصد را کسب کرد و میزان ورود گردشگران به دهلی در هند نیز به اندازه یک سوم سال پیش خود افزایش یافت.

این آمار که از سوی «یورومونتیور اینترنشنال» تحلیل‌گر داده‌های توریستی ارایه شده ۱۰۰ شهر برجسته دنیا از نظر ورود گردشگران را نیز معرفی کرده‌است و با توجه به ظرفیت آنها تا سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۵ میزان گردشگرپذیری آنها را اعلام کرده است.

هنگ‌کنگ با ۲۶.۶ میلیون بازدیدکننده بالاترین گردشگرپذیری را در سال ۲۰۱۶ داشت. آمار دیگر شهرهای گردشگرپذیر چنین بوده است: (آمار برحسب میلیون نفر است)

در عین حال پیش‌بینی می‌شود هنگ‌کنگ بتواند تا سال ۲۰۲۵ همچنان جایگاه نخست را داشته باشد و آمار گردشگران خود را به رقم ۴۴.۱ میلیون نفر برساند. دیگر پیش‌بینی‌ها چنین است:

به این ترتیب می‌توان متوجه شد که شهرهای آسیایی موفق می‌شوند تا لندن و پاریس را از پنج شهر راس شهرهای گردشگرپذیر جهان خارج کنند.

کارنامه شهرهای آسیایی در جذب توریست

در سال ۲۰۱۰ از میان ۱۰۰ شهری که بیشترین گردشگران را به خود اختصاص داده بودند، ۳۴ شهر آسیایی بودند. این رقم امسال به ۴۱ شهر افزایش یافته وتا سال ۲۰۲۵ به ۴۷ شهر افزایش خواهد یافت.

این گزارش نشان می‌دهد شهرهای منطقه آسیاپاسیفیک چشم‌انداز گسترده‌تری برای جذب گردشگر خواهند داشت و رشد خود را در آینده بیشتر خواهند کرد.

در این میان در این گزارش یاد شده که سئول پایتخت کره جنوبی رشد گردشگرپذیری خود را از دست داده و ۱۵ درصد کاهش گردشگر داشته‌است.

در عین حال برمبنای این گزارش صنعت توریسم اروپا در ادامه حملات تروریستی با آثار مشهودی روبه روشده است. با این حال ۱۰ شهر اصلی اروپایی در میزان گردشگرپذیری جایگاه خود را حفظ کرده‌اند. هرچند در این میان پاریس جایگاه پایین‌تری در سال ۲۰۱۷ داشته که پس از دو حمله تروریستی گسترده در سال ۲۰۱۵ این تغییر ایجاد شده است.

آمار میزان گردشگران شهرهای اروپایی در سال ۲۰۱۷ چنین است:

چنانکه در آمار بالا مشخص است، میزان ورود گردشگران به استانبول و آنتالیا به نحو چشمگیری کاهش یافته است. کشور ترکیه با توجه به جنگ در کشور همسایه سوریه و درگیری‌های داخلی خودش و حملات تروریستی از سوی داعش و نبرد با کردهای پ‌ک‌ک و کودتای شکست خورده سال ۲۰۱۶ با این کاهش روبه روشده‌است.

این گزارش حاکی است در آمریکا، کانکون مکزیک از بالاترین رشد گردشگرپذیری برخوردار بوده و پنجمین شهر در میان بیشترین شهرهای گردشگرپذیر بوده است. نیویورک در راس قرار دارد و پس از آن میامی، لاس‌وگاس و لس‌آنجلس جای دارند.