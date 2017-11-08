حجت الاسلام فیروز علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان برای برگزاری درست و منظم برنامه های اربعین از چند ماه گذشته برنامه ریزی کرده بود و برنامه های خوبی در شهرستان برگزار می شود.

وی به پیاده روی اربعین اشاره کرد و گفت: پیاده روی اربعین بزرگترین تجمع شیعیان است و این حضور اقتدار و عزت شیعه را نشان می دهد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان با بیان اینکه در پیاده روی اربعین سنی و شیعه در کنار هم هستند، افزود: تجمع بزرگ اربعین نماد اتحاد بین شیعه و سنی است و این حضور دشمنان را خشمگین می کند.

خسروی تاکید کرد: دهه اربعین فرصت خوبی برای انتقال فلسفه قیام عاشورا است و باید از این فرصت به خوبی استفاده شود.

وی افزود: خوشبختانه طی دو سال گذشته حضور مردم در مراسم پیاده روی اربعین بسیار باشکوه و با عظمت بوده است و این حضور اقتدار شیعیان و عظمت اسلام را به دنیا نشان می دهد و اقتدار شیعه را افزون تر می کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان ابراز کرد: در اربعین امام حسین (ع) از سراسر دنیا حضور پیدا می‌کنند و این تجمع ارادت شیعیان به ائمه اطهار و سید الشهداء است.