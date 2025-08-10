https://mehrnews.com/x38Kzq ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۳۱ کد خبر 6556072 استانها کردستان استانها کردستان ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۳۱ حال و هوای مرز باشماق در ایام اربعین حسینی مریوان- مرز باشماق این روزها تجلی وحدت و یکدلی شیعه و سنی است که در خدمترسانی برادران شیعه و سنی به چشم میخورد. دریافت 30 MB کد خبر 6556072 کپی شد مطالب مرتبط عشق به سالار شهیدان شیعه و سنی نمی شناسد اربعین فرصتی برای وحدت شیعه و سنی است تجمع بزرگ اربعین نماد اتحاد بین شیعه و سنی است برچسبها اربعین حسینی اربعین 1404 مریوان مرز باشماق
