رویای آمریکا و اسرائیل برای ایجاد جنگ داخلی در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه السفیر در تحلیلی درباره اوضاع سیاسی لبنان و تلاشهای غرب برای تشدید اختلافات داخلی و ایجاد جنگ داخلی نوشت : درشرایطی که تحولات لبنان همچنان محافل سیاسی این کشور و جهان را نگران کرده است، شخصیتها ، احزاب و طوائف ، بروز جنگ داخلی در لبنان را ناممکن دانسته اند.



این درحالی است که آمریکا و اسرائیل در تبلیغات رسانه ای خود به طور دائم از بروز جنگ داخلی در لبنان سخن می گویند و با دامن زدن به اختلافات داخلی لبنان، برای به آشوب کشاندن این کشور تلاش می کنند.



در برابر این هجوم تبلیغاتی، امیل لحود رئیس جمهوری لبنان طی مصاحبه ای اعلام کرد: لبنان هرگز شاهد دو دولت نخواهد بود، بلکه به زودی دولت اتحاد ملی با توافق همه احزاب و طوائف تشکیل خواهد شد .



لحود همچنین گفت : هرگز اجازه نمی دهیم جنگ داخلی درلبنان ایجاد شود و هرگز اجازه نمی دهیم نظام فدرالی در کشور برقرار شود .



همزمان نیز سید حسن نصر الله دبیر کل جنبش حزب الله لبنان به غرب هشدار داده است که فکر جنگ داخلی لبنان را از سربیرون کند.



تجربه بسیار تلخ 15 سال جنگ داخلی در لبنان که در دهه 1970 آغاز شد؛ تمام احزاب، گروهها و طوائف لبنانی را برآن داشته است تا با وجود تمام اختلافاتشان، وقوع جنگ داخلی را مردود بدانند.



امین جمیل رئیس جمهوری دهه 1980 لبنان که فرزندش پیرجمیل وزیر صنایع لبنان هفته پیش ترور شد؛ درمراسم تشیع وی اعلام کرد: لبنان هیچگاه به دوران جنگ داخلی بازنخواهد گشت .



السفیر در ادامه نوشت : چنین مجموعه ای بیانگر این واقعیت است که رهبران سیاسی لبنان با وجود اختلافاتشان، به خوبی دریافته اند که جنگ داخلی هیچ منافعی برای آنان نخواهد داشت .



از سال2000 که ارتش اسرائیل پس از 22 سال، در رویارویی با جنبش مقاومت، مفتضحانه جنوب لبنان را ترک کرد؛ کشور لبنان در جهان اقتداری متفاوت یافت .



حرکت لبنان به سمت ثبات سیاسی اقتصادی از ابتدای هزاره سوم میلادی شتابی قابل توجه گرفت؛ ازاین رو روند توطئه ها علیه لبنان نیز آهنگ پرشتاب گرفت .



صدور قطعنامه 1559 شورای امنیت علیه لبنان، تروررفیق حریری نخست وزیر این کشور،انفجارهای پیاپی درپایتخت و سرانجام جنگ 33 روزه ، بخشی از توطئه هایی است که تا کنون علیه لبنان اجرا شده است.



بر اساس این گزارش، درچنین شرایطی آخرین امید و رویای آمریکا و اسرائیل، وقوع جنگ داخلی در لبنان است تا انرژی و نیروی مردم لبنان به جای مقابله با اشغالگران صهیونیست، صرف جنگ و نزاع درداخل کشور لبنان شود.



روزنامه السفیر در پایان تاکید می کند : لبنان بی تردید اکنون نیازمند وفاق ملی است تا درسایه اتحاد و انسجام همه نیروهای داخلی، نام لبنان همچنان به عنوان کشوری مستقل و مقتدر درجهان طنین افکن باشد و این مسئله ای است که سیاسیون لبنان آن را به درستی دریافته اند.

کد مطلب 414206