محمدی: توزیع یک میلیون و ۷۰۰ هزار اصله نهال در اراک آغاز شد 

به گزارش خبرگزاری مهر،‌عبدالحسین محمدی اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و به‌منظور اجرای سومین سال از طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در سراسر کشور انجام می‌شود.

به گفته وی، نهال گونه‌هایی همچون صنوبر، نیلک، افرا، توت، زبان‌گنجشک، ارغوان، سرو خمره‌ای، داغداغان، سنجد، زیتون تلخ و بادام در این طرح آماده توزیع در بین متقاضیان است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی با اشاره به آغاز توزیع یک میلیون و ۷۰۰ هزار اصله نهال در اراک،‌ گفت: در روند توزیع، اولویت توزیع زراعت چوب با متقاضیان کشت انبوه قرار دارد و متقاضیانی که زودتر نسبت به ثبت‌نام اقدام نموده باشند ، در اولویت دریافت نهال قرار خواهند گرفت.

وی هدف از اجرای این طرح را توسعه فضای سبز، افزایش پوشش گیاهی، ترویج فرهنگ درختکاری و کمک به تحقق طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت عنوان کرد.

محمدی بیان کرد: متقاضیان دریافت نهال می‌توانند با مراجعه به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌ها نسبت به ثبت درخواست و دریافت حواله اقدام کرده و از تاریخ یکم تا بیست‌وهفتم اسفندماه، مطابق زمان درج‌شده در حواله، برای تحویل نهال به نهالستان شهید رجایی اراک مراجعه کنند.