به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از محکومیت ۱۲ میلیارد ریالی یک واحد فروش کابینت در رباط‌کریم، تشدید گشت‌های نظارتی در ایام ماه مبارک رمضان و نوروز و همچنین ثبت عملکرد بالای ۹۷ درصدی در رسیدگی به پرونده‌های تخلف خبر داد.

جودکی در تشریح یک پرونده مهم اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان و گزارش اتاق اصناف رباط‌کریم، پرونده تقلب در کسب یک واحد تولید و فروش کابینت با ارزش تخلف یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال در شعبه اول تعزیرات حکومتی رباط‌کریم رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات، تخلف انتسابی را محرز دانست و متخلف را علاوه بر تعلیق پروانه کسب به مدت ۶ ماه، به نصب بنر، پلمب واحد صنفی و پرداخت ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف محکوم کرد. همچنین متخلف به پرداخت یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال در حق شاکی برای جبران خسارت وارده محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران در ادامه با اشاره به آغاز گشت‌های ویژه نظارتی هم‌زمان با ماه رمضان و تعطیلات نوروز گفت: گشت‌های مشترک از صبح تا ساعت ۱۸ فعال بوده و به‌صورت شبانه‌روزی حتی در ایام تعطیل نیز ادامه دارند و این طرح تا ۱۵ فروردین‌ماه اجرا خواهد شد.

جودکی با بیان اینکه دستگاه‌هایی نظیر سازمان صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی و دامپزشکی در این گشت‌ها حضور دارند، تصریح کرد: تمامی انبارهای کشور در سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت به‌صورت برخط رصد می‌شوند و ورود و خروج کالا ثبت می‌شود. هرگونه انبار فاقد ثبت رسمی، غیرقانونی تلقی شده و در صورت کشف کالا، برخورد قانونی مرتبط با احتکار و قاچاق اعمال خواهد شد.

وی با اشاره به تشکیل پرونده‌های متعدد در حوزه احتکار برنج، روغن، شکر، لوازم خانگی و کالاهای بهداشتی در ماه‌های اخیر تأکید کرد: کالاهای اساسی به میزان کافی در بازار موجود است و از مردم می‌خواهیم از ذخیره‌سازی خانگی خودداری کنند تا زمینه سوءاستفاده احتمالی فراهم نشود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه گزارش عملکرد این اداره کل پرداخت و گفت: در حوزه کالا و خدمات ۲۷ هزار و ۶۷۱ پرونده وارد شعب شده که ۳۷ هزار و ۱۴ پرونده مختومه شده و مانده پرونده‌ها به ۷۷۲ مورد رسیده که نشان‌دهنده عملکرد نزدیک به ۹۷ درصدی در رسیدگی‌ها است.

وی ادامه داد: در حوزه قاچاق کالا نیز از ۵ هزار و ۵۱۶ پرونده وارده، ۵ هزار و ۲۸۴ پرونده مختومه شده و تنها ۴۸۳ پرونده در حال رسیدگی است که بیانگر عملکرد حدود ۹۷ درصدی در این بخش است.

جودکی همچنین با اشاره به عملکرد شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی و پزشکی خاطرنشان کرد: از ۵ هزار و ۳۲۶ پرونده وارده در این حوزه، ۵ هزار و ۲۴۸ پرونده مختومه شده و تنها ۸۲ پرونده باقی مانده که نشان‌دهنده رسیدگی به ۹۸ درصد پرونده‌های حوزه درمان است.

وی در پایان یکی از مزایای مهم سازمان تعزیرات حکومتی را رسیدگی بدون دریافت هزینه دادرسی عنوان کرد و گفت: در تعزیرات حکومتی هیچ هزینه‌ای از شاکی یا متشاکی دریافت نمی‌شود و این موضوع در راستای حمایت از حقوق مردم و تسهیل فرآیند رسیدگی انجام می‌گیرد.