حل بحران عراق در گرو انعطاف اسرائیل در قبال ایران و سوریه / برگزاری یک کنفرانس با حضور دولتهای منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک سان، هرچند هنوزجزئیات پیش نویس طرح " استراتژی برای عراق " منتشر نشده است، اما کارشناسانی که در تهیه این پیش نویس با گروه تحقیق عراق همکاری کرده اند در گفتگو با روزنامه های آمریکا ، تعدادی از نکته های اشاره شده در آن را فاش کرده اند.

برهمین اساس، روزنامه نیویورک سان مصاحبه ای با ریموند کلوزازمشاوران پیشین سیا و ازکارشناسانی که درتهیه پیش نویس کمکهای زیادی را به گروه تحقیق عراق کرده بود، چاپ کرده ودرآن به جزئیاتی ازطرحهای ارائه شده به بوش برای حل بحران عراق اشاره کرده است.

براساس گفته های کلوز، یکی از راهکارهای ارائه شده به بوش برای حل بحران عراق، متقاعد کردن رژیم صهیونیستی برای سازش با ایران و سوریه و دادن برخی امتیازها به این دو کشور برای کمک به برقراری آرامش در عراق است.

کلوز در ادامه می گوید: یکی از توصیه های ما به بوش برای حل بحران عراق، برگزاری یک کنفرانس با حضور تمام دولتهای منطقه به ویژه ایران، سوریه و اسرائیل است که از وجود اسرائیل می توان به عنوان اهرمی برای متقاعد کردن ایران و سوریه برای مشارکت در برقراری ثبات در عراق استفاده کرد.

کلوز معتفد است : ایران و سوریه به دلیل دشمنی دیرینه ای که با اسرائیل دارند؛ برای جلوگیری از ورود آن به عراق و دخالت نکردن اسرائیل در حل بحران عراق، بدون شک همکاری های خود را برای حل بحران عراق افزایش می دهند.

به عقیده کلوز، این کار مسلتزم این است که در ابتدا رژیم صهیونیستی با دادن امتیازهایی به ایران و سوریه، آنها را برای مشارکت در حل بحران عراق ترغیب کند.

نیویورک سان گزارش خود را این طور ادامه می دهد که از دیگر راهکارهای ارائه شده به بوش در این پیش نویس،تغییر سیاست های آمریکا در قبال ایران وسوریه است، زیرا ادامه سیاست های فعلی آمریکا در قبال ایران و سوریه بدون شک به زیان آمریکا خواهد بود.

لازم به ذکر است گروه 10 نفره تحقیق عراق برای تهیه پیش نویس طرح "استراتژی برای عراق" بیش از 137 مقام رسمی در خاورمیانه و 40 کارشناس آمریکایی مذاکره کرده بود، اما کارشناسان آمریکایی می گویند به نظر آنها در تهیه پیش نویس توجهی نشده است.