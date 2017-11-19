مسائل مشکل ساز در مسیر پرداخت وام را از سر راه برمی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه امروز مدیریت بحران استان کرمانشاه اظهار داشت: بعد از سفر ریاست جمهور دستور اعطای وام بلا عوض به بنیاد مسکن داده شود.

وی گفت: هر موضوعی که در مسیر پرداخت وامها ممکن است مشکل ساز شود از سر راه بر خواهیم داشت و همراهی کامل را برای انجام امور با دیگر دستگاهها خواهیم داشت.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: برای معافیت مالیاتی هم جلساتی برگزار خواهد شد تا این امر انجام شود.

وی گفت: هفت بانک برای پرداخت تسهیلات به مردم مناطق زلزله زده استان کرمانشاه مشخص شده است، معافیت مالیاتی و استمهال تسهیلات بانکی واحدهای صنعتی و تولیدی زیان دیده در زلزله را به صورت ویژه پیگیری می کنیم.