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۲۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۳۲

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

مسائل مشکل ساز در مسیر پرداخت وام را از سر راه برمی داریم

مسائل مشکل ساز در مسیر پرداخت وام را از سر راه برمی داریم

کرمانشاه- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هر موضوعی که در مسیر پرداخت وام ها ممکن است مشکل ساز شود از سر راه برمی داریم و همراهی کامل را برای انجام امور با دیگر دستگاه ها خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه امروز مدیریت بحران استان کرمانشاه اظهار داشت: بعد از سفر ریاست جمهور دستور اعطای وام بلا عوض به بنیاد مسکن داده شود.

وی گفت: هر موضوعی که در مسیر پرداخت وامها ممکن است مشکل ساز شود از سر راه بر خواهیم داشت و همراهی کامل را برای انجام امور با دیگر دستگاهها خواهیم داشت.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: برای معافیت مالیاتی هم جلساتی برگزار خواهد شد تا این امر انجام شود.

وی گفت: هفت بانک برای پرداخت تسهیلات به مردم مناطق زلزله زده استان کرمانشاه مشخص شده است، معافیت مالیاتی و استمهال تسهیلات بانکی واحدهای صنعتی و تولیدی زیان دیده در زلزله را به صورت ویژه پیگیری می کنیم.

کد مطلب 4148676

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