به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «منو نمی بره» در تالار گلستان مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا میشود. «منو نمیبره» نمایشی ویژه مخاطب نوجوان و بزرگسال است و مضمون آن درباره رها شدن از تمام حسرتها، دروغها، حسادتها، جداییها و خاطرههای تلخ و شیرین روزهای گذشته است.
سعید ابک، فهیمه باروتچی، خاطره عیسوند، نازنین نادرور و بهناز مهدیخواه در این نمایش ایفای نقش میکنند. محمدرضا کریمیصارمی مجری طرح، سعید زینالعابدینی برنامهریز و دستیار کارگردان و زهرا قزلباش منشی صحنه این نمایش هستند.
در عین حال، بهرنگ عباسپور به عنوان آهنگساز، سینا ییلاقبیگی به عنوان طراح صحنه، مونا کیانیفر به عنوان طراح لباس و رضا حیدری به عنوان طراح نور با این نمایش همکاری میکنند.
نورپرداری این نمایش بر عهده محمدرضا شاملوفرد، طراحی عروسک بر عهده زهرا صبری و منیر مولویزاده، طراحی چهرهپردازی ماریا حاجیها و ساخت عروسک نیز بر عهده منیر مولویزاده است.
طراحی پوستر و بروشور را مرضیه سرمشقی و رفعت هاشمی، عکس را اختر تاجیک و مشاور رسانهای را گلاویژ نادری بر عهده داشته است.
«منو نمیبره» همه روزه به جز شنبهها ساعت ۱۹ برای عموم علاقهمندان در مرکز تولید تئاتر کانون واقع در پارک لاله تهران اجرا خواهد شد.
این نمایش به سفارش اداره کل سینمایی و تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تولید شده است.
نظر شما