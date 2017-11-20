۳۵عنوان برنامه همزمان با هفته بسیج در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ ابوالفضل طهماسبی ظهر دو شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، بابیان اینکه برنامههای هفته بسیج از ۲۹ آبان شروع و تا پنجم آذرماه ادامه دارد، افزود: به مناسبت هفته بسیج ۳۵ عنوان برنامه به تعداد ۲۴۵ برنامه در سطح شهرستان زنجان برگزار میشود.
وی اظهار کرد: این برنامهها هدف تبیین نقش و جایگاه بسیج در تقویت روحیه انقلابی و خدمتگذاری و اقتدارملی برگزار میشود و شعار امسال هفته بسیج « بسیج مظهر مردمی سالاری دینی» نامگذاری شده است.
فرمانده سپاه ناحیه زنجان گفت: سیاست بسیج خدمترسانی به مردم با استفاده از ظرفیت اردوهای جهادی و بسیج است و ترویج گفتمان انقلابی گری، نمایش اقتدار و مسجد محوری در دستور کار برنامههای امسال هفته بسیج است.
طهماسبی بابیان اینکه تمام برنامههای بسیج امسال مسجد محور است، افزود: بسیج باهدف ترویج گفتمان انقلابی، کاهش آسیبهای اجتماعی برنامههای خود را اجرامی کند و طی هفته بسیج حلقههای معرفتی در سطح پایگاههای شهرستان زنجان با عنوان بسیج انقلابی برگزار میشود.
وی تاکید کرد: هفته بسیج یادآور رشادتهای بسیجیان در دوران هشت ساله دفاع مقدس است و بسیج در سال ۱۳۵۸ به دستور امام راحل تشکیل شد.
فرمانده سپاه ناحیه زنجان ابراز کرد: در هفته بسیج امسال پروژههای محرومیتزدایی افتتاح خواهد شد که افتتاح آب آشامیدنی روستای اورتابلاغ، افتتاح پل روستای بهرامبیگ، افتتاح آب آشامیدنی روستای لهرگین، آغاز ساخت خانه عالم در روستاهای بهرامبیگ و حاج سیران و بند آب کشاورزی شهر ارمغانخانه، دیدار با خانواده شهیدان، دیدار با امامجمعه، غبارروبی مزار شهدا ازجمله این برنامهها است.
طهماسبی افزود: جهادگران سلامت و بهداشت در هفته بسیج به حاشیه شهر زنجان و روستاهای زنجان در قالب پنج گروه اعزام میشوند.
وی از برگزاری تجمع بزرگ بسیجیان زنجان با عنوان شکوه مقاومت طی روز پنجم آذرماه در سال ۶ هزارنفری انقلاب زنجان خبر داد و گفت: در این روز تمام بسیجیان حضور دارند.
فرمانده سپاه ناحیه زنجان تصریح کرد: جشن بسیجی محله محور با عنوان «حماسه خدمت و امنیت» در هفته بسیج برگزار میشود.
طهماسبی از رونمایی کتاب صنایع تبدیلی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی برای نخستین بار در زنجان خبر داد و گفت: این کتاب در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است و همچنین برنامه کاهش آسیبهای اجتماعی در مناطق حاشیه شهر زنجان توسط بسیجیان اجرا میشود.
فرمانده سپاه ناحیه زنجان بابیان اینکه سپاه زنجان هم برای کمک به زلزلهزدگان کرمانشاه وارد کارشده است، گفت: پایگاههای بسیج طبق منویات مقام معظم رهبری آتش به اختیار اقدام به جمعآوری کمک به زلزلهزدگان غرب کشور کرده است.
