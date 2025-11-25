  1. استانها
تجمع بسیجیان یاسوجی به مناسبت پنج آذر برگزار می شود

یاسوج-فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین بویراحمد از برگزاری تجمع بسیجیان به مناسبت هفته بسیج خبر داد.

سرهنگ حسین انوری در گفت و گو با خبرنگار مهر از برگزاری تجمع بسیجیان به مناسبت هفته بسیج در روز پنج آذر در یاسوج خبر داد و گفت: این تجمع فردا چهارشنبه ساعت ۹ صبح در حسینه ثارلله یاسوج برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بسیجیان فردا عظمت و اقتدار خود را به نمایش می‌گذارند، افزود: این برنامه فردا با حضور همه اقشار مختلف بسیج و با سخنرانی فرمانده سپاه فتح برگزار خواهند شد.

فرمانده ناحیه مقاومت انصارالحسین ناحیه بویراحمد اضافه کرد: این برنامه همزمان با سراسر کشور برگزار و به صورت زنده از شبکه استانی دنا پخش می‌شود.

