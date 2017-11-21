آی مک پروی تازه اپل با امکانات استثنایی از راه می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، در این رایانه از پردازنده های Xeon شرکت اینتل با ۱۸ هسته استفاده خواهد شد.

همچنین کارت گرافیک این رایانه ساخت ای ام دی بود و سرعت پردازش آن به ۲۲ ترافلاپ خواهد رسید. قرار است آی مک پروی جدید در تاریخ ۱۸ دسامبر یعنی حدود یک ماه دیگر در دسترس علاقمندان قرار بگیرد.

پشتیبانی از دستیار صوتی سیری در این نسخه از آی مک پرو ارتقا یافته تا این رایانه قادر به درک و اجرای دستورات صوتی بیشتری باشد.

در این رایانه علاوه بر پردازنده اصلی از یک پردازنده ثانویه برای تسریع اجرای برخی فرایندها وبه خصوص فرایندهای امنیتی استفاده می شود. گفته می شود این پردازنده A۱۰ “Fusion” نام دارد که نسخه ای ساده تر از آن قبلا در گوشی های آیفون ۷ به کار گرفته شده بود.

تراشه یادشده دارای ۵۱۲ مگابایت حافظه اختصاصی است و در ابتدای راه اندازی رایانه آن را برای شناسایی ضعف ها و آسیب پذیری های امنیتی احتمالی اسکن می کند. در ادامه و در صورت اثبات ایمنی پردازنده اصلی آی مک پرو شروع به کار می کند.

رایانه یادشده همراه با نرم افزارهای جدیدی مانند Final Cut Pro X ۱۰.۴ عرضه می شود که با هدست های واقعیت مجازی و تصاویر فوق دقیق HDR و ویدئوهای ۳۶۰ درجه سازگار شده اند. حافظه این رایانه ها از ۳۲ تا ۱۲۸ گیگابایت و حافظه اس اس دی آنها یک، دو یا ۴ ترابایت خواهد بود.