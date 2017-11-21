به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرینفر صبح سهشنبه در حاشیه بازدید از شرکتهای بخش کشاورزی دشتستان اظهار داشت: یکی از عوامل اساسی و مهم پیشرفت هر جامعه، توسعه بخش کشاورزی و زیرساختهای آن است.
وی افزود: گسترش صنایع تبدیلی و مکانیزهکردن کشاورزی از اهدافی است که در سالهای گذشته دنبال کردهایم و به موفقیتهایی هم دست یافتهایم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار بوشهر سرمایهگذاری در بخش کشاورزی را ضروری دانست و گفت: بخش خصوصی باید به سرمایهگذاری در حوزه کشاورزی ورود کند و دولت نیز با اعطای تسهیلات کم بهره از آنها حمایت می کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه کشاورزی اظهار داشت: استان بوشهر از قطب های کشاورزی کشور محسوب می شود و سرمایه گذاری در این بخش علاوه بر ایجاد اشتغال، برای سرمایهگذار نیز منفعت دارد.
معاون استاندار بوشهر بیان داشت: نگاه ما در بخش کشاورزی، توسعهای است و با جدیت از طرح هایی که موجب ایجاد اشتغال و تحول در بخش کشاورزی شود حمایت میکنیم.
زرینفر فعال شدن تعاونی نخلداران دشتستان را ضروری دانست و ابراز داشت: این شرکت در گذشته فعال و موجب اشتغال بیش از ۱۰۰ نفر بوده که متاسفانه بنا بدلایلی در چند سال گذشته در زمینه بسته بندی خرما تقریبا غیرفعال بوده است.
وی تصریح کرد: عمده مشکل این شرکت، بدهی بانکی آن است که تلاش می کنیم با رایزنیها و هماهنگیهای لازم با مدیریت بانک کشاورزی استان،این مشکل را برطرف کنیم.
معاون استاندار بوشهر افزود: تلاشمان این است که زمینه فعالیت مجدد این شرکت را فراهم کنیم و برای تحقق این امر نیازمند همراهی سهامداران و هیئت مدیره هستیم.
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