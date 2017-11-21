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۳۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۱۹

در ماه جاری میلادی؛

صادرات نفت جنوب عراق به اوج نزدیک شد

صادرات نفت جنوب عراق به اوج نزدیک شد

صادرات نفت از جنوب عراق در روزهای گذشته ماه جاری میلادی دوباره رو به افزایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز از لندن، داده‌های کشتی‌رانی نشان داد همزمان با تلاش عراق برای جبران کاهش تولید نفت در شمال این کشور، صادرات نفت از جنوب آن در ماه نوامبر امسال ۱۵۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت.

در ۲۰ روز نخست ماه نوامبر میانگین صادرات نفت از جنوب عراق سه میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود که ۱۵۰ هزار بشکه نسبت به ماه اکتبر افزایش داشت.

با این همه، این افزایش به طور کامل نتوانسته است افت تولید از میدان‌های شمال عراق را جبران کند.

میانگین صادرات نفت از شمال عراق در ماه نوامبر امسال تا کنون ۲۵۰ هزار بشکه در روز بوده است، در حالی که این رقم در ماه اکتبر امسال ۴۵۰ هزار بشکه در روز بود.

کد مطلب 4150286
فرشته رفیعی

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