رمانی سه گانه از اکبر صحرایی درحوزه ادبیات نوجوان در راه نشر

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صحرایی از نویسندگان کوشای حوزه ادبیات نوجوانان است که در جریان شانزدهمین نمایشگاه کتاب فارس از نوشتن کتابی در حوزه طنز ادبیات دفاع مقدس برای نوجوانان خبر می دهد.

نویسنده کتاب های مطرحی نظیر «حافظ هفت» که در پنجمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد عنوان برگزیده را به دست آورد در حاشیه نمایشگاه کتاب فارس به خبرنگار مهر می گوید: با توجه به اینکه در حوزه رمان سه گانه نوجوان کاری که ماندگار باشد انجام نپذیرفته است، بنابر این بر اساس سه سوژه با تاکید بر سه نوجوان دست به کار نوشتن رمانی ۳ گانه شدم.

صحرایی که پیشتر مجموعه کتاب های ۷ جلدی «دار و دسته دارعلی» را نگاشته اضافه می کند: این نوجوانان همگی درگیر جنگ هستند و تلاش کردم این شخصیت ها به شیوه ای با یکدیگر در ارتباط باشند، افزون بر اینکه در فضای جنگ اشتراک دارند و از نظر شخصیتی هم در پیوند با یکدیگر قرار داشته باشند.

او ادامه می دهد: این شخصیت ها که بر اساس نمونه واقعی در جنگ نوشته می شوند با نام های شمشاد، کریم و ابرام(ابراهیم) نوجوانانی هستند که کاری کردند تا الگویی برای نسل نوجوان دهه ۶۰ باشند که می توانند در دوره کنونی به عنوان قهرمان از آنان نام برد.

صحرایی پیرامون شخصیت های رمان سه گانه خود می گوید: هریک از این افرادی که از آنان نام برده شد در رمان های جداگانه ای قرار می گیرند که خواننده با مطالعه متوجه می شود با یکدیگر ارتباط دارند. به این شیوه که یکی پسرخاله، دیگری رفیق و... هستند، اما اینها در هر سه رمان به عنوان شخصیت های اصلی اند و در رمان بعدی کاراکتر فرعی هستند. این درحالیست که داستان هر رمان بر اساس شخصیت یکی از این سه نوجوان بنا شده است.

نویسنده کتاب «خمپاره های خواب آلود» از زیرچاپ قرار داشتن کتاب نخست بر اساس شخصیت شمشاد با نام «آرزوی چهارم» خبر داده، می گوید: جلد نخست این مجموعه سه گانه با نام یادشده زیر چاپ قرار دارد، جلد دوم هم با نام «خوان هفتم» بر اساس شخصیت کریم است و «ابرام کوچولو» بر اساس ابراهیم در جلد سوم قرار گرفته است.

صحرایی می گوید: کتاب «خوان هفتم» در مراحل نهایی قرار دارد و کتاب «ابرام کوچولو» در مراحل میانی قرار دارد و امیدوارم به زودی در قالب یک مجموعه ۳ جلدی رمان کودک و نوجوان دفاع مقدس به بازار نشر بیاید.

او با تاکید بر اینکه کمتر کتابی دارد که از چاپ سوم نگذشته باشد اضافه می کند: «تپه جاویدی» در ۶۰۰ صفحه، چاپ دوازدهم خورده که بر اساس شخصیتی به نام شهید مرتضی جاویدی است.

صحرایی که اغلب آثارش در نشر سوره مهر به چاپ رسیده است می گوید: هریک از این آثار چاپ های متعددی یافته اند مانند «حافظ هفت» و«آنا هنوز می خندد» که به چاپ ششم رسیده، «دار و دسته دارعلی» تا جلد چهارم به نوبت سوم چاپ رسیده و کار تازه ام که امسال با عنوان «عزیز جهان» بر اساس شخصیت پروفسور عزیزالله خضری، اهل تسنن، ۸۳ ساله، از اساتید جراحی اورولوژی استان فارس به شمار می رود به چاپ چهارم رسید.

این نویسنده ۵۷ ساله زاده شیراز که شاهد انتشار چاپ سیزدهم «خمپاره های خواب آلود» است، می افزاید: اکثر آثاری که نوشته ام چه آنها که در حوزه ادبیات پایداری است و چه آنان که مانند «عزیز جهان» که روایتی عاشقانه از زندگی دو پزشک است در نوبت های چاپ بعدی قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، از اکبر صحرایی که دانش‌آموخته رشته مدیریت دولتی است و از سال ۱۳۶۵ نویسندگی و داستان نویسی را با شهریار مندنی پور آغاز کرده است مدتی است دست به نگارش کتابی با عنوان «مرد راه» بر اساس شخصیت عبدالله اسکندری، شهید مدافع حرم شده است.