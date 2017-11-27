حجتی خواستار توقف ثبت سفارش واردات برنج شد/ واردات بیش از نیازاست

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به محمد شریعتمداری، وزیر، صنعت، معدن و تجارت خواستار توقف سریع ثبت سفارش واردات برنج شد.

حجتی در این نامه اشاره کرده با توجه به واردات بی‌رویه بیش از حدود یک میلیون تن برنج در پنج‌ماهه امسال (که بیش از نیاز مصرف داخلی سالانه است)، وزیر صنعت دستور بدهد تا اطلاع ثانوی از ثبت سفارش جدید برای واردات برنج ممانعت گردد.

طبق اعلام وزارت کشاورزی در ۷ ماهه امسال یک میلیون و ۶۰ هزارتن برنج وارد شده که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۶۰۹ هزارتن بوده بنابراین واردات در ۷ ماهه سالجاری حدود ۴۰ درصد رشد داشته‌است.

واردات برنج هر ساله در فصل برداشت این محصول است و روز سه شنبه هفته گذشته، وزارت صنعت در نامه‌ای به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها اعلام کرد ثبت سفارش برای واردات برنج از یکم آذر امسال تا ۳۱ تیرماه ۹۷ آزاد است.