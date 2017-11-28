مقالات حوزه علوم انسانی دانشگاه آزاد ترجمه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا زمانی زاده ظهر امروز در نشست خبری گفت: برخی از مقاله های علوم انسانی این دانشگاه به زبان انگلیسی ترجمه نشده است بنابراین برنامه داریم این مقالات را به زبان انگلیسی ترجمه کنیم تا بتوانیم یافته های علمی خود را در مجلات معتبر بین المللی منتشر کنیم.

وی افزود: این به این معنا نیست که اساتید دانشگاه توانایی تدوین مقاله به زبان انگلیسی را نداشته باشند بلکه قصد داریم ترجمه مقالات علوم انسانی این دانشگاه به زبان انگلیسی را به صورت تخصصی انجام دهیم.

مدیرکل پژوهشی دانشگاه آزاد اظهار داشت: قرار است تیم هایی در این زمینه در دانشگاه آزاد مستقر شوند و مقالات علوم انسانی اساتید و دانشجویان این دانشگاه را ترجمه کنند.