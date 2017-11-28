همدان مهد تمدن و فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر وبه نقل از روابط عمومی بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، محمدناصر نیکبخت به مناسبت برگزاری بیست و چهارمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان پیام داد.

در متن این پیام آمده است: همدان مهد تاریخ، تمدن و فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی است به همین جهت خرسندیم که مردم فرهنگ دوست و فرهیخته استان همدان بار دیگر میزبان هنرمندان و علاقه مندان به هنر اصیل تئاتر در جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان هستند.

این جشنواره امسال در شرایطی بیست و چهارمین دوره خود را کلید می زند که ابتدا تحت عنوان «همدان و امید» کار خود را آغاز کرد و امروز این امید به ثمر نشسته است.

بی تردید تداوم فعالیت جشنواره که امروز از افتخارات هنری کشور است بدون توجه به تغییرات و تحولات در راستای توسعه و تعالی میسر نخواهد بود و در این راه هنرمندان بهترین افراد برای ایجاد تحولات با نظر کارشناسی هستند.

در دولت یازدهم تلاش شد تا همدان قطب فعالیت کودکان و نوجوانان ایران اسلامی شود و در این راه آمادگی استان برای میزبانی از تمام فعالیت‌های حوزه کودک و نوجوان اعلام شد و جشنواره بین‌المللی فیلم نوجوان، جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان و برنامه‌های متنوع ادبی در حوزه کودک در استان همدان برگزار شد.

در این زمینه با فرهیخته ارجمند دکتر عباس صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی که در دولت یازدهم نیز مسئولیت معاونت فرهنگی را برعهده داشتند مذاکره و موافقت ایشان اخذ شد و اکنون با توجه به اختیارات ایشان به عنوان وزیر و همچنین سابقه پیگیری ها و مذاکرات، ابلاغ رسمی این عنوان و میزبانی رویدادهای مرتبط برای همدان مدنظر است.

امیدوارم جشنواره بیست و چهارم که شعار خود را کودکی همسفر قصه‌ها اعلام کرده و هدف آن تقویت و رشد آگاهی و اعتماد به نفس فرزندان ایران زمین از طریق نمایش است به بهترین شکل در استان همدان برگزار شود و جایگاه قصه به عنوان یک فرایند و اقدام موثر در آموزش و تربیت نسل‌های آینده را به خوبی محقق نماید.

آرزو دارم تمام کودکان جهان فاغ از جنگ و بلایای طبیعی و غیرطبیعی و در صلحی پایدار، دوران کودکی و نوجوانی خود را با قصه‌هایی سرشار از دوستی و آموزه های انسانی در نهاد ارزشمند خانواده سپری کرده و خود، راوی قصه هایی از جنس بشر دوستی، کمک به همنوع، تلاش برای آبادانی جهان و خدمت به مردم برای آیندگان باشند.

امیدوارم میهمانان ارجمند و شرکت‌کنندگان عزیز خاطراتی شیرین و ماندگار از حضور در استان همدان را به شهر و دیار خود به همراه برند.

محمدناصر نیکبخت

استاندار همدان