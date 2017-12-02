به گزارش خبرگزاری مهر، اندیشکده «بروکینگز» در تازهترین نظرسنجی خود از نظر مساعد مردم آمریکا نسبت به توافق هستهای ایران خبر داد.
طبق این نظرسنجی، ۷۰ درصد از آمریکاییها معتقدند پایبندی به توافق هستهای ایران همسو با منافع آمریکا است حالآنکه ۵۵ درصد بر این باورند که این توافق مانع از تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی (!) میشود.
اما درباره تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر عدم تایید برجام، دو دستگی حزبی عمیقی میان مردم آمریکا به وجود آمده تا آنجا که ۶۸ درصد جمهوریخواهان موافق این تصمیم و ۶۵ درصد دموکراتها مخالف آن هستند. اما در مجموع، بدون لحاظ کردن گرایش حزبی، درصد مخالفین به موافقین ۳۷ در برابر ۳۵ درصد است و ۲۷ درصد نیز نظری ندارند.
درباره اعمال تحریمهای جدید ضد ایرانی نیز، آمریکایی ها معتقدند باید به ارزیابی نهادهای امنیتی کشورشان استناد کنند و اینکه آیا بقیه طرفین دخیل در توافق هستهای هم با تحریمهای جدید موافق هستند یا خیر. به این ترتیب، ادعای دولت واشنگتن مبنی بر اینکه تحریمهای جدید در راستای تامین امنیت رژیم صهیونیستی و اعراب خلیج فارس است، برای مردم آمریکا از اهمیت به مراتب کمتری برخوردار است.
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