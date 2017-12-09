محمد صنگوری کارگردان مستند بلند «پریدن از روی دیوار آتش» که در بخش مسابقه یازدهمین جشنواره فیلم «سینماحقیقت» حضور دارد به خبرنگار مهر گفت: مستند «پریدن از روی دیوار آتش» درباره زندگی پرفسور علی اکبر جلالی پدر «آی تی» ایران است. وی دارای فوق دکترای برق کنترل از آمریکا، استاد تمام دانشگاه علم و صنعت و استاد دانشگاه ویرجینیا است و می توان گفت یکی از مهمترین کارهایی که این شخصیت انجام داده است، فرهنگسازی آی تی در بین توده مردم در ایران است.

وی ادامه داد: این شخصیت اولین روستای اینترنتی ایران را که روستای «شاهکو» است، ایجاد کرد و اولین مرکز ICT روستایی را در روستای قرن آباد در گرگان ایجاد کرد. وی همچنین اولین همایش شهر الکترونیک را در ایران برگزار کرد علاوه بر آن نظریه موج چهارم «دنیای مجازی» در فضای سه بعدی نیز برای این شخصیت است.

صنگوری گفت: این فیلم شاید از نظر بسیاری از افراد یک مستند پرتره باشد، اما به نظر من اینگونه نیست و «پریدن از روی دیوار آتش» برای ۳۰ سال بعد ساخته شده است که اگر یک روز فرزندان ما بخواهند بدانند که در کشور و در زمینه شکل گیری و پیشرفت اینترنت چه اتفاقی رخ داده است، یک رفرنس معتبر داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه اگر فردی مانند دکتر جلالی نبود اینترنت در ایران به شکل امروزی وجود نداشت، توضیح داد: برای ساخت این مستند بیش از یک سال و نیم تحقیقات انجام دادم و در این مدت متوجه شدم که علی اکبر جلالی ابعاد بسیاری دارد و می توان یک مستند قابل توجه درباره وی ساخت.

این مستندساز افزود: فیلمبرداری این پروژه نزدیک به ۲۰ روز طول کشید ولی پس‌تولید آن زمان بسیاری برد مثلا چهار ماه تدوین آن طول کشید و نزدیک به یک ماه نیز صداگذاری و تصحیح رنگ انجام شد.

صنگوری با اشاره به اینکه در این مستند به روستاهای مختلفی که علی اکبر جلالی در آن حضور داشته سر زده شده است و علاوه برآن یک خط دراماتیک نیز در فیلم دنبال می شود، گفت: البته در ابتدا یک سری مصاحبه از شخصیت های مختلف گرفته شده بود که در نهایت آن را حذف کردم و به این نتیجه رسیدم که شخصیت اصلی مستند نیازی به پرزنت ندارد و وجود مصاحبه در این مستند ریتم فیلم را از بین می برد.

وی اضافه کرد: سعی کردم در «پریدن از روی دیوار آتش» بیوگرافی شخصیت اصلی را به تصویر بکشم همچنین به فعالیت های وی در دوران جوانی و در جهاد سازندگی شاهرود اشاره کرده ام که از آن جمله می توان به درست کردن دفترچه خانوار روستایی اشاره کرد که در همان سال تبدیل به طرح برتر جهاد سازندگی در ایران می شود. ایجاد جاده شاهرود به گرگان از مسیر جنگل تویسسکان به طول ۱۱۰ کیلومتر از دیگر کارهای وی است.

صنگوری با علام اینکه «پریدن از روی دیوار آتش» در دانشگاه علم و صنعت، شاهرود، گرگان، روستای شاهکو، روستای قرن آباد فیلمبرداری شده است، بیان کرد: بخشی از این مستند خاطره بازی با شخصیت اصلی فیلم و بخشی دیگری از آن بررسی نظریه های مختلف از جمله نظریه مرگ مجازی و یا بررسی شهر الکترونیک است.

این کارگردان جوان ادامه داد: پرفسور علی اکبر جلالی به دلیل آنکه به خوبی می دانست که قرار است چه مستندی ساخته شود، همکاری کاملی با ما انجام داد. علی اکبر جلالی در این مستند به خاطرات خود در زمان کار در جهاد سازندگی، دانشگاه علم و صنعت، حضور در آمریکا، نظریه موج چهارم، مرگ حقیقی مرگ مجازی پرداخت.

صنگوری در پایان گفت: «پریدن از روی دیوار آتش» بالانسی از بیوگرافی و بررسی موارد علمی است، اما در نهایت می توان گفت هدف از ساخت این پروژه نمایش پروسه فرهنگسازی آی تی در ایران است.