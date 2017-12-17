رضا فرهمند که با مستند «زنانی با گوشواره های باروتی» نامزد دریافت ۷ جایزه در بخش های مختلف یازدهمین جشنواره «سینماحقیقت» شده است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «زنانی با گوشواره های باروتی» درباره یک زن عراقی ژورنالیست جنگ با نام نور الحلی است که وارد جنگ می شود و قصه مستند با این ژونالیست آغاز و ما از طریق این خانم وارد مکان های مختلفی می شویم تا زن هایی را که در مواجهه با داعش اتفاقی برایشان رخ داده است، ببینیم.

وی ادامه داد: بخشی از زن هایی که در این مستند می‌بینیم قربانیان داعش هستند مانند زنان ایزدی منطقه کوجو که برده داعش بودند. همچنین در این مستند وارد کمپ زنان داعشی عراقی و زنان داعشی غیر عراقی که شامل ترک ها، روس ها و دیگر کشورها بودند، می شویم.

فرهمند با اشاره به اینکه این مستند را می توان یک اثر زنانه با نگاهی به جنگ دانست، توضیح داد: در این مستند مخاطب شاهد صحنه ها و اتفاقات جدیدی است زیرا تا به حال یک زن اینگونه در متن جنگ دیده نشده و در هیچ رسانه ای تصویر مشخصی از زن داعشی دیده نشده است. هرچند در آثار دیگر به زنان قربانی داعش پرداخته شده، اما نزدیک شدن به این زنان تا این اندازه تجربه نشده است.

وی درباره چگونگی ساخت این مستند تاکید کرد: من برای پیش‌تولید و تحقیق میدانی با تیم خود وارد یکی از مناطق جنگی داعش در عراق و در مقر خبرنگارانی که در این منطقه مستقر بودند با نور الحلی روزنامه نگار زن عراقی آشنا شدم. حضور یک زن در منطقه ای که تنها مردها بودند بسیار جالب بود و در همان سفر با این روزنامه نگار صحبت کردیم و با توجه به اینکه صدابردار و تصویربردار با من بودند، ساخت مستند را آغاز کردیم و با این ژورنالیست همراه شدیم.

کارگردان مستند «قربانی» گفت: در همین سفر تصویربردار ما لوکیشن های مختلفی را معرفی کرد که شامل لوکیشن کوجو در فاصله ۳ ساعته از محلی که حضور داشتیم و همچنین کمپ مهاجران داعشی بود و این چنین بود که تولید «زنانی با گوشواره های باروتی» آغاز شد.

وی ادامه داد: تاکید می کنم مسیری که برای تولید این مستند پیش گرفتیم بسیار سخت بود زیرا فیلم در مناطق کاملا جنگی ساخته شده است مثلا در هنگام تصویربرداری یک خمپاره به محل حضور ما اصابت کرد و تصویربردار عراقی مستند شهید شد و صدابردار کار را نیز موج انفجار گرفت و مترجم نیز با ترکش آسیب دید. در چنین شرایطی دیگر نه تصویربردار، نه صدابردار و نه مترجم داشتم و همین مساله سبب شد تا از جایی دیگر من بمانم و مسئول نور و یک تصویربردار، البته این اتفاق در شرایطی رخ داد که ما تصویربرداری کمپ ها را تمام کرده بودیم و تصویربرداری جنگ «هویجه» که آخرین جنگ جدی داعش بود، رخ داده بود.

کارگردان مستند «عروسک» بیان کرد: بسیاری از تصاویری که تا امروز از داعش ضبط شده بیشتر بعد از پایان جنگ و یا درگیری در منطقه مورد نظر گرفته شده و کسی تا این اندازه به جنگ نزدیک نبوده است و مخاطب زمانی که فیلم را می بیند کاملا نسبت به تفاوت‌های «زنانی با گوشواره های باروتی» آگاه می شود. این را هم باید بگویم که چندان شاهد انفجارهای بزرگ نیستید، چرا که این فیلم مسیری را دنبال می کند که یک زن پی گرفته است؛ زنی که در جنگ حضور دارد و کار می کند.

وی تاکید کرد: نور الحلی، دریچه ما برای ورود به دنیای زنانی است که در کمپ ها حضور دارند و این شخصیت به اندازه ای در مستند قرار دارد که باید باشد.

فرهمند در پایان با اشاره به اینکه نام قبلی مستندش «خوشبخت بودم که نمی توانستم متنفر باشم» بوده است، گفت: به این دلیل نام این مستند را «زنانی با گوشواره های باروتی» انتخاب کردم که دارای ایهام است؛ باروت به معنای جنگ است و گوشواره هم فقط برای زن است.