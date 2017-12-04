۱۳ آذر روز هویت دینی و سیاسی مردم شهرستان دیر است

حجت الاسلام سیدعلی حسینی به مناسبت روز شهرستان دیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در تقویم هر ملتی یک روز تاریخی و مهم وجود دارد، اظهار داشت: مردم شهرستان دیر در دوران قبل از انقلاب به‌ویژه در سال‌های ۵۶ و ۵۷ در راهپیمایی‌های متعدد علیه رژیم شاه حضور داشتند که در تابستان سال ۵۷ همزمان با تبعید آیت الله مدنی به شهر کنگان و ارتباط گیری مردم جنوب با ایشان این راهپیمایی‌ها چشمگیرتر شد.

وی سیزدهم آذرماه سال ۵۷ را نقطه عطفی در تاریخ شهرستان دیر برشمرد و ادامه داد: در این روز مردم دیر در یک راهپیمایی گسترده و حماسی به میدان آمدند و خشم و انزجار خود از رژیم طاغوت و حمایت از مرجعیت به‌ویژه حضرت امام خمینی(ره) را نشان دادند و شهیدان احمد حیدری و سمنبر عالیپور را تقدیم انقلاب کردند.

امام جمعه بندر دیر بیان کرد: اگرچه هزاران رزمنده از شهرستان دیر در دوران دفاع مقدس شرکت و بیش از صد شهید و جانباز تقدیم نظام و انقلاب شد اما سیزدهم آذر سال۵۷ از این باب اهمیت دارد که مردم در اوج خفقان حاکم بر کشور با حس مسئولیت شناسی، بصیرت و ظلم ستیزی به صحنه آمدند و آن حماسه بزرگ را آفریدند.

حسینی خاطرنشان کرد: این روز علاوه بر تجلیل از شهیدان حیدری و عالی‌پور در واقع روز نمایش هویت دینی،سیاسی و مذهبی مردم دیر است و به همین دلیل بنام روز شهرستان دیر نامگذاری شده است.

وی یادآور شد: پاسداری از آرمان‌های والای شهیدان و قدم گذاشتن در این مسیر بر همگان واجب است.