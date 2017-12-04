بحرین قرارداد نفتی ۴.۲ میلیارد دلاری با فرانسه-آمریکا امضا کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کنسرسیوم فرانسوی-آمریکایی گروه «تکنیپ اف ام سی» که ارائه دهنده خدمات نفتی است، قرار دادی را به ارزش ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بمنظور توسعه ظرفیت پالایشگاه «سیترا» بحرین با این کشور منعقد کرد.

به موجب این قرار داد، شرکت نفت بحرین ظرفیت تولید خود را در پالایشگاه جزیره «سیترا» از رقم فعلی ۲۶۷ هزار بشکه در روز به ۳۶۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد داد.

در حال حاضر پالایشگاه سیترا در حدود ۹۵ درصد از تولید خود را صادر می کند که عمده مشتریان آن هندوستان و کشورهای خاور دور هستند.

شرکت تکنیپ اف ام سی اعلام کرد، این کنسرسیوم متشکل از یک پالایشگاه از کره جنوبی، کارخانه های برق مهندسی سامسونگ و یک شرکت مهندسی نفت اسپانیایی است و اتمام پروژه این شرکت با پالایشگاه بحرین تا سال ۲۰۲۲ میلادی به پایان خواهد رسید.

«نِلو آسلتی» رییس بخش فعالیت های فراساحلی و ساحلی تکنیپ گفت: قرار داد آبرومندانه ای بین ما و شرکت نفت بحرین منعقد شده که نشان از همکاری بلند مدت و استحکام بخشیدن به پیشگامی ما در بخش پالایشگاهی است.

بر پایه این گزارش، بحرین بعنوان اولین کشور عربی حوزه خلیج فارس است که در سال ۱۹۳۲ میلادی شروع به تولید نفت کرد؛ اما ذخایر آن به اتمام رسید و در حال حاضر میدان نفتی بحرین در «ابوسافا» با عربستان سعودی مشترک است که با یک خط لوله قرار گرفته شده در زیر دریا به این کشور ارسال می شود.