احتمال وقوع طوفان های نمکی/ آبگیری تالاب شادگان دروغ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید ناصری نژاد عصر امروز در همایش روز ملی شادگان اظهار کرد: با وجود عنایت هایی که به این شهرستان می شود یک سری بحران داریم؛ در زمینه ورزش، پیشرفتی داشته ایم و در زمینه فرهنگی هم همایش هایی برگزار می شود ولی از نظر بودجه ای مشکل داریم.

وی افزود: شادگان ظرفیت های فرهنگی بسیاری دارد که باید در سطح کشور و حتی خارج از کشور از این ظرفیت استفاده کنیم؛ یک ماه دیگر نیز همایش تجلیل از «شیخ هاشم کعبی دورقی» را داریم که از بزرگان معروف شیعه است.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: جوانان شادگانی در زمینه صوت، لحن، قرائت و حفظ قرآن، ظرفیت های بسیاری دارند و همچنین بزرگی مثل «ملا فاضل سکرانی» داریم که آرامگاه وی در حال ساخت است و برای همین ظرفیت های عظیم، خواستار افزایش اعتبارات فرهنگی شادگان هستیم.

وی گفت: در زمینه آب، برق، گاز و تلفن و نیز مسائل زیرساختی مشکلاتی را داریم که انشاالله با عنایت به این مسائل شاهد حل مشکلات مختلف در این زمینه باشیم.

ناصری نژاد عنوان کرد: مهمترین مشکل و معضل شادگان بیکاری و مشکلات ناشی از آن یعنی فقر است.

وی با بیان اینکه شادگان چهار زمینه مهم دارد که در صورت رسیدگی به آنها مشکل بیکاری حل می شود، توضیح داد: یکی از آنها بحث گردشگری است که در صورت رسیدگی به تالاب، شاهد قطب گردشگری شدن این شهرستان خواهیم بود.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از بخش گردشگری فقط در ایام نوروز استفاده می کنیم و مردم در ایام دیگر از آن استفاده نمی کنند؛ زیرساخت ها برای سرمایه گذاری آماده است ولی سرمایه گذار جذب نمی شود.

وی با اشاره به اینکه مطلب بعدی صنعت است، ادامه داد: با پیگیری های مختلف، شهرک صنعتی شماره یک با ۱۳ کارخانه فعال شده بود ولی در حال حاضر همه آنها تعطیل شده اند. آنها نه تنها اشتغالزایی نکردند بلکه بانک ها به دنبال مصادره اموال آنها هستند.

تنها امید شادگان در بخش صنعت

ناصری نژاد با بیان اینکه تنها امید صنعتی این شهرستان فولاد شادگان است که با ۶۵ درصد ظرفیت به فولاد خوزستان واگذار شده است، تاکید کرد: فولاد شادگان از حیطه شهرستان خارج شده و فرزندان ما در گرمای طاقت فرسای تابستان از صبح تا عصر جلوی فولاد می ایستند به امید اینکه مشغول به کار شوند ولی هنوز جذب نشده اند.

وی افزود: در بحث تجارت که بندر و گمرک است؛ حدود ۶ سال برای احداث بندر پیگیری کردیم ولی بندر و گمرک شادگان حتی ماهی یک روز هم کار نمی کند و به دلایل واهی تعطیل می شوند و هر روز یک بازرسی داریم و ظاهرا ارگان های بازرسی استان فقط فکری به غیر از تعطیلی گمرک شادگان ندارند.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ظاهرا همه قاچاق کشور از گمرک شادگان است، بیان کرد: در صورتی که حتی بندر شادگان یک روز هم فعالیت ندارد و همه به دنبال تعطیلی گمرک شادگان هستند در حالی که ما به دنبال توسعه آن هستیم؛ این بندر ثبت تجاری شده و باید بگذارند کار کند ولی نمی گذارند.

وی به تعطیلی ۲۵ روزه متوالی بندر شادگان و آسیب رسانی به مردم اشاره کرد و گفت: بحث بازارچه نیز باید گفت عملا تعطیل شده و افراد سرمایه گذار در این زمینه هم ضرر کرده اند.

خشک شدن نخلستان ها

ناصری نژاد با بیان اینکه تنها راه معیشتی شادگانی ها، کشاورزی است، عنوان کرد: خرمای شادگان محصول استراتژیک کشور است و اکثر نخلستان های ما یا خشک شده یا در حال خشک شدن است.

وی افزود: این موضوع اصلا قابل تحمل نیست و از همه نمایندگان خوزستان عاجزانه می خواهم که برای احیای حق آبه شادگان از کارون و جراحی به ما کمک کنند.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کشاورزان ما مهاجرت کردند و اگر آب کشاورزی را به ما اختصاص بدهند دیگر صنعت و کارهای دیگر را نمی خواهیم.

وی گفت: نخل ها جلوی چشم کشاورزان خشک می شود در حالی که این نخل ها برای کشاورزان از فرزند هم عزیزتر است و با خشک شدن دیگر قابل احیا نیست.

ناصری نژاد اظهار کرد: این طرح مطالعاتش تمام شده و موافقت کردند و تخصیص آب تمام شده ولی فقط چند کار اجرایی باقی مانده و باید شادگان قدیم را احیا کند. اگر جمعیت شادگان مثل همان سابق می بود اکنون یک میلیون نفر بود ولی اکنون ۱۵۰ هزار نفر هستند.

وی گفت: در طی یک دوره سرشماری نسبت به قبلی ۲۰ هزار نفر کاهش جمعیتی داشتیم چون همه مهاجرت کرده اند.

منشا گرد و غبار

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گرد و خاک یادآور شد: یکی از منشأهای اصلی ریزگرد در کشور، زمین های خالی اطراف تالاب شادگان است که دشت های حاصلخیز به بیابانی تبدیل شده است و باعث بروز طوفان نمک می شود.

وی با بیان اینکه آب سطح الارضی بالاست و با تبخیر آب زمین های شوره زار باعث بروز طوفان نمک می شود که نه تنها استان بلکه کشور را با مشکل مواجه می کند، تصریح کرد: آب موجود در سراخیه، پساب نیشکر است و برخی ها به دروغ اعلام می کنند که تالاب شادگان را آبگیری کردند که باید بگویند از کجا این کار انجام شده است.

ناصری نژاد ادامه داد: اگر از کارون است که ما هیچ ارتباطی با کارون نداریم و هیچ پمپاژی هم نشده و جراحی فقط می ماند که همه مشاهده کردند بعد از هفت روز آب را قطع و اکنون خشک است و هر روز باید با سازمان آب و برق تماس بگیرم چون تابستان کامل خشک بود.

وی گفت: پس از کجا آب می آید؟ تالاب نه تنها آبگیری نشده بلکه آب موجود در آن از پساب نیشکر و زهاب است. تالاب زندگی است و آب شیرین، شور و لب شور دارد و آبی که اکنون هست حتی گاومیش هم از آن نمی خورد و دامداران آب خریداری می کنند.

تبدیل تالاب به مرداب

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ماهی خطرناک مهاجم از آمازون به اسم تیلاپیا آمده که تالاب را به مرداب تبدیل می کند و با وجود تذکرات بسیار به مسئولان ولی باز هم گزارش های غلط می دهند.

وی افزود: تالاب شادگان در سمت محیط زیست ۴۳۰ هزار هکتار و در محدوده سازمان آب و برق نیز ۵۳۰ هزار هکتار است که از محدوده ۴۳۰ هزار هکتار حتی۱۰ هزار هکتار هم نمانده است.

ناصری نژاد با بیان اینکه تالاب و نخیلات در حال از بین رفتن هستند و باید به آنها کمک کرد، تاکید کرد: بیش از ۱۰۰ ها دستگاه اتوبوس به نیشکر می رود و می آید ولی دو واحد نیشکری که در این محدوده این شهرستان ها داریم تعداد انگشت شماری را از شادگانی ها استخدام کردند که حتی افراد تحصن کننده را بازداشت کردند.

وی در ادامه افزود: این در حالی است که زهاب های نیشکر شادگان اراضی این شهرستان را خشک کرده است.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی در پایان عنوان کرد: شرکت نفت اروندان هم نقش چندانی در اشتغالزایی برای شادگان نداشته است و فلرهای نفتی روی سر شادگان و دارخوین دوده می بارد و باران های اسیدی نیز از آنها داریم.