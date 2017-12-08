به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، فایننشال تایمز انگلیس گزارش داده است که روز پنج‌شنبه نامه‌ای از طرف اتحادیه صنعت سهام، که اعضای آن از بزرگترین بانک‌های جهان تشکیل شده‌اند، به کمیسیون تجارت سهام آمریکا ارسال شده است.

گزارش‌ها حاکی است در این نامه به آغاز فروش سهام بیت‌کوین اعتراض شده است و نوشته شده که نباید به بورس‌های شیکاگو، سی‌ام‌ای گروپ و سی‌بوئه گلوبال مارکتز، اجازه داده شود که تحت یک رژیم خود-ارزش‌گذاری، سهام بیت‌کوین را عرضه کنند.

فایننشال تایمز گزارش داد که در پیش‌نویس این نامه که توسط این روزنامه رویت شده است، نوشته شده: قوانین پیشنهاد شده برای تجارت سهام بیت‌کوین با ریسک بالقوه‌ای که در بطن تجارت آن وجود دارد، هم‌خوانی ندارد.

قرار است بورس سی‌بوئه گلوبال مارکتز ار روز یکشنبه فروش سهام بیت‌کوین را آغاز کند و بورس سی‌ام‌ای گروپ هم ورژن مخصوص به خود را از ۱۷ دسامبر ارائه خواهد کرد.