به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نجفی قدسی، مسئول دارالقرآن امام علی(ع) ضمن اشاره به رقابت‌های یازدهمین دوره مسابقات سراسری این دارالقرآن، گفت: این دوره از مسابقات در بخش بانوان همزمان با میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) از روز ، ۱۵ آذرماه آغاز شد و تا جمعه، ۲۴ آذرماه به مدت ۱۰ روز ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه در این دوره از مسابقات که حدود ۷ هزار و ۲۰۰ نفر از بانوان از سراسر کشور ثبت نام کرده اند، ادامه داد: برنامه‌ریزی حضور متسابقین به گونه‌ای تعیین شده است که از وقتشان استفاده بهینه شود و برای این منظورمشخص هر شرکت‌کننده ۳۰ دقیقه پیش از آغاز زمانی که برای حضورش در مجموعه شهدای هفتم تیر مشخص شده، به منظور دریافت نوبت باید در مجموعه باشد.

نجفی قدسی با تأکید بر اینکه هر متسابق با ورود به پایگاه اینترنتی این دارالقرآن و وارد کردن کد ملی می‌تواند از زمان حضورش در مسابقه آگاهی پیدا کند، بیان کرد: امیداست با این برنامه‌ریزی این تعداد کثیر بتواننددر این مسابقات حضور بهم برسانند.

وی با اشاره به افزوده شدن گروه سنی جدیدبه این دوره از مسابقات اظهار کرد: این مسابقات در سه گروه نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار می‌شود، یعنی گروه‌های سنی زیر ۱۶ سال، ۱۶ تا ۳۰ سال و بالای ۳۰ سال؛ لذا در اختتامیه از نفرات اول تا سوم در شش رشته و سه مقطع تجلیل به عمل می‌آید.

مسئول دارالقرآن امام علی (ع) بیان کرد: این دوره از مسابقات در ۱۰ سالن مجزا با ۱۰ گروه داوری پنج نفره درحال انجام است و حدود ۵۰ داور به همراه ناظرین فنی مشغول برپایی مسابقه هستند.

وی با اشاره به دیگر ویژگی بارز این مسابقات، ادامه داد: با وجود فرصت محدود ثبت نام و علی‌رغم اینکه نام نویسی نیز اینترنتی بوده است، بیش از هفت هزار نفربرای شرکت دراین مسابقات نام نویسی کردند،البته متقاضیان بیش از این بودند، اما زمان آن غیر قابل تمدید بود.

مسئول برگزاری مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی (ع) با ابراز خوشحالی از اینکه این نشان می‌دهد که قشر جوان و مذهبی کشور ما نسبت به فعالیت‌های قرآنی علاقه‌مند هستند و متأسفانه کمتر جایی و مسابقاتی هست که به این‌ها بها دهند،خیلی از این‌ها حفاظ قرآن هستند که علاقه‌مند هستند، حفظشان را در مسابقه‌ای ارائه دهند و مورد تشویق قرار بگیرند و به آنها مدرکی داده شود و اعتباری کسب کنند و به ندرت مسابقه‌ای برای آن‌ها است.

وی با اشاره به اینکه در این مسابقات شاهد حضور بیش از ۷۸۰ حافظ کل قرآن هستیم، گفت: از دیگر ویژگی‌های این مسابقات، حضور ۳۱۸ نفر اتباع خارجی از کشورهای همسایه در یازدهمین دوره مسابقات هست.

نجفی‌قدسی بیان کرد: در این مسابقه هدف اینست که حتی‌المقدور تمام شرکت‌کنندگان مورد تشویق قرار گیرند؛ لذا افرادی که حد نصاب نمره کسب می‌کنند، مورد تشویق قرار می‌گیرند و معمولا نیز ۶۰ تا ۷۰ درصد از شرکت‌کنندگان حد نصاب لازم را کسب می‌کنند.

مسئول دارالقرآن امام علی (ع) در پاسخ به این سؤال که آیا در نظر ندارید رشته‌های دیگر به مسابقات افزوده شود؟ اضافه کرد: به دلیل اینکه گستردگی حجم متسابقین و شرکت‌کنندگان را داریم، ناگزیر هستیم رشته‌هایمان را حتی کم هم بکنیم، چنانکه رقابت در رشته دو جزء حذف کردیم. همچنین شاید در سال آینده رقابت در رشته پنج جزء را نیز برداریم، اما به دلیل اینکه عده‌ای حفظ قرآن را به تازگی شروع کردند و در نظر داشتیم تشویقی برای آن‌ها باشد و انگیزه آن‌ها را بیشتر کنیم این رشته را قرار دادیم و لذا می‌بینیم که بیشترین شرکت‌کنندگان را در رشته پنج جزء شاهد هستیم و برای همین مسابقات این رشته یک روز آغاز شد.

وی بیان کرد: تمام رشته‌های این مسابقات تک مرحله‌ایست، اما رشته حفظ کل طی دو مرحله مقدماتی و فینال برگزار می‌شود.

مسئول برگزاری مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی (ع) از دیگر ویژگی‌های مسابقات دارالقرآن امام علی (ع) جنبه مردمی بودن آنست که هیچ بودجه‌ای را به دولت تحمیل نمی‌کند و همه این‌ها توسط خیر محترم جناب آقای حاج محمد انصاری موسس و بانی دارالقرآن امام علی (ع) تامین می شود.

یادآور می‌شود، یازدهمین دوره مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی (ع) از ۱۵ تا ۲۴ آذرماه در مرکز فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی واقع در تهران، بهارستان، چهارراه سرچشمه، یادمان شهدای هفتم تیر پذیرای عمومی علاقه‌مندان است.