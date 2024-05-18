اعتراض پرسپولیس در پرونده اسماعیلی فر رد شد/ جریمه سرخ ها

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

در خصوص استیناف شرکت فرهنگی ورزشی چادرملو اردکان نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت آقایان ۱- هادی عدالت خواه مربی تیم چادرملو به یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و دو جلسه محرومیت ۲- حسین مسیبی مربی تیم چادرملو به سیصد میلیون ریال جریمه نقدی و سه جلسه محرومیت ۳- مجتبی نور علی سراوی مدیر رسانه‌ای تیم مذکور به دویست و شصت میلیون ریال جریمه نقدی و سه جلسه محرومیت، همگی به دلیل بدرفتاری نسبت به داور مسابقه در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم چادرملو اردکان و نفت مسجد سلیمان از سری مسابقات لیگ دسته اول کشور با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. ضمناً در خصوص گزارش مسئول برگزاری مسابقه به شرح صفحه اول پرونده مبنی بر فحاشی تماشاگران منتسب به تیم چادرملو اردکان به داور مسابقه توسط کمیته محترم انضباطی اتخاذ تصمیم نگردیده که در این خصوص پرونده به نظر ریاست محترم کمیته انضباطی برسد.

در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محرومیت یک جلسه دانیال اسماعیلی فر بازیکن تیم پرسپولیس مبنی بر ارتکاب رفتار توهین آمیزدر حین مسابقه دو تیم صنعت نفت آبادان و پرسپولیس و پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و همچنین محکومیت باشگاه پرسپولیس به پرداخت ۶۰۰ میلیون ریال به لحاظ تحقق مسئولیت تضامنی با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پتروپالایش شازند نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به نتیجه سه بر صفر و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی در بازی مقابل شهرداری نوشهر به دلیل استفاده از بازیکن غیرمجاز به نام آقای محمد جواد لورایی و همچنین محکومیت بازیکن مذکور به دو جلسه محرومیت و پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی صادر شده است با توجه به مندرجات پرونده ملاحظه تحقیقات به عمل آمده و پاسخ واصله از سازمان لیگ و کمیته مسابقات و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض‌عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

در خصوص استیناف باشگاه صنعت مس رفسنجان نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت آقای رحمان احمدی مربی تیم مس رفسنجان به سیصد میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل نقض مقررات و اصول کلی رفتاری در جریان مسابقه با تیم پیکان تهران از سری مسابقات لیگ برتر هفته بیست و سوم کشور با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض‌عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، با تعدیل مبلغ جریمه به دویست میلیون ریال تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.