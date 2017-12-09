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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۹

خریداری حق انتشار ترجمه داستان های تام هنکس توسط افق

خریداری حق انتشار ترجمه داستان های تام هنکس توسط افق

نشر افق حق امتیاز چاپ ترجمه مجموعه داستان تام هنکس را خرید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نشر افق، حق انتشار ترجمه مجموعه داستان تام هنکس با نام «داستان‌های ماشین‌تحریر» توسط این ناشر خریداری شد.

داستان های ماشین تحریر با عنوان اصلی UNCOMMON TYPE شامل ۱۷ داستان نوشته تام هنکس بازیگر معروف هالیوودی است که چندی پیش منتشر و رونمایی شد. افق حق انتشار این کتاب به زبان فارسی را خریداری کرده و محمد جوادی ترجمه اش را به عهده خواهد داشت.

جوادی پیش تر رمان کبوتر انگلیسی نوشته استفن کلمان را در افق ترجمه کرده و داستانی از جان آپدایک نیز با ترجمه او در مجموعه شاهکارهای پنج میلی متری منتشر خواهد شد. از ترجمه های دیگر او می توان به رمان ۲۶۶۶ اثر روبرتو بولانیو اشاره کرد.

داستان های ماشین تحریر پس از اتمام ترجمه و امور آماده سازی توسط نشر افق منتشر خواهد شد.

کد مطلب 4166522

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