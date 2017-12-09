به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پروفسور منظور حسین سومرو رئیس بنیاد علمی اکو با سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، ستاری با اشاره به ظرفیت‌های بالای ایران در حوزه فناوری، تعریف پروژه‌های علمی مشترک را از جمله اولویت همکاری با بنیاد اکو برشمرد.

وی خاطر نشان کرد: تربیت نیروی انسانی متخصص و انتقال تجربیات در حوزه فناوری از جمله موضوعاتی است که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری ایران می‌تواند به نتایج مثبتی منجر شود.

معاون علمی فناوری رئیس جمهوری با اشاره به گذار ایران از اقتصاد مبتنی بر منابع به سوی اقتصاد دانش‌بنیان، نقش دانشگاه‌ها و استارتاپ‌ها را در فعالیت‌های اقتصادی کشور بسیار مهم دانست و همکاری با دیگر سازمان‌های علمی بین‌المللی را نیز همراستا با اولویت‌های کشور به منظور فراهم آوردن اکوسیستم جدید اقتصادی عنوان کرد.

وی با ارائه گزارشی از سوابق همکاری با بنیادهای علمی دیگر کشورها همچون روسیه، چین و مجارستان، به صندوق‌های مالی مشترک برای حمایت از پروژه‌های همکاری مشترک اشاره کرد و گفت: این فرآیند می تواند با بنیاد علمی اکو نیز صورت گیرد.

بنیاد علمی اکو متشکل از ۱۰ عضو شامل ایران، پاکستان، ترکیه، قزاقستان، آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان،تاجیکستان، قرقیزستان و افغانستان و مقر اصلی آن در اسلام آباد پاکستان است.