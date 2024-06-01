مهلت انتخاب رشته آزمون اختصاصی دانشجو- معلم سال ۱۴۰۳ تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، اصلاحات جدید دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو- معلم در دانشگاه فرهنگیان سال ۱۴۰۳ منتشر شد.
به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از داوطلبان شرکت کننده در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو- معلم دانشگاه فرهنگیان که تاکنون برای انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان اقدام نکردهاند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا پایان روز جمعه ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.
لذا داوطلبان، ضرورت دارد در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته مربوط و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاعرسانی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور مراجعه و با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری، نسبت به ثبت کدرشتهمحلهای انتخابی در آزمون مذکور اقدام کنند.
درضمن آن دسته از داوطلبانی که قبلاً نسبت به انتخاب کدرشتهمحلهای مورد علاقه خود در دانشگاه فرهنگیان اقدام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل تا پایان روز جمعه ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ نسبت به مشاهده یا ویرایش کدرشتهمحلهای انتخابی خود اقدام کنند.
فایل اصلاحات دفترچه انتخاب رشته پذیرش دانشجو -معلم در دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۳ در درگاه اطلاعرسانی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور قابل مشاهده است.
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