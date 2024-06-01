تهدیدوزیران تندروبه انحلال کابینه/طرح بایدن«شکست مطلق»اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که حماس از طرح آتش بس سه مرحله‌ای جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا استقبال کرده و آن را «مثبت» ارزیابی کرد، وزیران تندرو اشغالگران بار دیگر به پذیرش توافق آتش بس از سوی کابینه نتانیاهو هشدار دادند.

پایگاه خبری المیادین به نقل از رسانه‌های عبری زبان گزارش داد که ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی و اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی تهدید کردند در صورت موافقت با طرح بایدن برای مبادله اسرا، دولت را منحل خواهند کرد.

در همین راستا، بن گویر در سخنانی تندآمیز گفت: این طرح به معنی پیروزی فلسطینیان بوده و خطری امنیتی برای «اسرائیل» است.

وی همچنین تاکید کرد: پذیرش این طرح، «پیروزی مطلق» نه، بلکه «شکست مطلق» است و ما هرگز اجازه توقف جنگ بدون نابودی کامل حماس را نمی‌دهیم.

بن گویر اعلام کرد که در صورت موافقت نتانیاهو با طرح ارائه شده، دولت را سرنگون خواهیم کرد.

گفتنی است که جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا از جزئیات یک طرح توافق سه‌مرحله‌ای برای جنگ غزه رونمایی کرد که به زعم وی، تل آویو آن را ارائه کرده و می‌تواند منجر به آزادی اسیران و همچنین پایان حدود هشت ماه جنگ شود؛ طرحی که البته صهیونیست‌ها رضایت چندانی در مورد نحوه بیان آن ندارند، در حالی که حماس آن را «مثبت» برشمرد.