توقف قهرمان نیم فصل و پیروزی خارج از خانه قوهای سفید

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین هفته از نیم فصل نخست رقابت های لیگ دسته اول کشور از بعد از ظهر امروز شنبه با دو بازی آغاز شد که طی این دو بازی، نفت مسجد سلیمان قهرمان زودهنگام نیم فصل اول در رفسنجان با مس دیدار کرد که این بازی در نهایت با تساوی یک-یک پایان یافت.

در دیگر دیدار امروز ملوان با نادر دست نشان در تبریز به مصاف شهرداری این شهر رفت و در دیداری حساس که امتیازات آن برای هر دو تیم حائز اهمیت بود به پیروزی یک بر صفر رسید.

به این ترتیب نفت مسجد سلیمان با ۳۸ امتیاز و قرار گرفتن در صدر جدول کار خود را در نیم فصل اول به پایان رساند. ملوان نیز جمع امتیازاتش را به ۲۵ رساند. اما این تیم یک دیدار عقب افتاده مقابل مس رفسنجان دارد و کارنامه‌اش در نیم فصل اول پس از انجام این بازی بسته خواهد شد.

فردا نیز در راستای همین مسابقات ۷ بازی برگزار می‌شود که در حساس ترین این بازی ها بادران تیم دوم جدول از ماشین سازی تبریز پذیرایی می‌کند، نساجی نیز در خانه میزبان راه آهن است. اما شاید حساس ترین بازی از هفته پایانی نیم فصل به دیدار بین تیم های سوم و چهارم جدول باشد. جایی که برق جدید شیراز در خانه خود با خونه به خونه دیدار خواهد داشت.

برنامه بازی های هفته هفدهم لیگ دسته اول به شرح زیر است:

یکشنبه ۱۹ آذر

* بادران - ماشین سازی/ ساعت ۱۴

* نساجی مازندران - راه آهن / ساعت ۱۴

* صبای قم - فجر سپاسی / ساعت ۱۴

* مس کرمان - ایرانجوان بوشهر / ساعت ۱۴

* اکسین البرز - آلومینیوم سازی اراک / ساعت ۱۴

* برق جدید شیراز - خونه به خونه / ساعت ۱۴

* شهرداری ماهشهر- گل گهر سیرجان / ساعت ۱۴:۳۰