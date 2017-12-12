«گاو بازی» در تالار حافظ انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «گاو ماتادور» اثر مایک بارتلت که گروه اجرای نمایش، آن را با عنوان «گاوبازی» به صحنه می‌برد، یک نمایش ۶۰ دقیقه‌ای است که در یک دفتر اداری اتفاق می‌افتد. در این دفتر سه همکار مشغول جدل برای حفظ شغل خود هستند.

نمایشنامه «گاو بازی» را آیسان عبداللهی و احسان پایدار ترجمه کرده‌اند و جلال تهرانی آن را بازنویسی کرده است. احسان پایدار به‌ عنوان طراح و کارگردان این نمایش را در تالار حافظ روی صحنه می‌برد.

امیر قنبری، مونا شریفی، شایان رسولی و برنا اعتمادی بازیگران این نمایش هستند.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به مجید آتشی دستیار کارگردان و مرتضی کازرونی مسئول تبلیغات مجازی اشاره کرد.