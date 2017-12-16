اختصاص ۳۶ میلیارد ریال صدقه برای درمان مددجویان قزوینی

فرزاد فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مردم این استان۳۶ میلیارد و ۳۶۶ میلیون ریال در هفت ماهه نخست سال جاری صدقه پرداخت کرده اند گفت: صدقات پرداختی نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد افزایش داشته است.

وی درباره نحوه هزینه کرد صدقات مردمی اعلام کرد : ۱۰ درصد از صدقات برای درمان بیماران، ۵ درصد برای جهیزیه نوعروسان، ۳۲ درصد برای کمکهای موردی، ۱۳ درصد برای ارتقای سطح فرهنگی، ۲۰ درصد برای تعمیر و بهسازی مسکن، ۵ درصد برای اشتغال، ۵ درصد برای تسهیلات کارگشایی و۱۰ درصد نیز برای رفع سایر نیازهای اساسی خانوار تحت حمایت در نظر گرفته شده است.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان قزوین با بیان اینکه تمامی صدقات پرداختی براساس تسهیم صورت گرفته و مطابق با نیاز سنجی های انجام شده از خانوار تحت حمایت و اولویت بندی مشکلات اساسی آنها، در بین مددجویان توزیع می شود، بیان کرد: بانک اطلاعاتی دقیقی از نیازها و مشکلات ضروری خانوار تحت حمایت این استان را در اختیار داریم که براین اساس می توانیم کمکهای مردمی را در اسرع وقت و سریع ترین زمان ممکن به دست مددجویان برسانیم.

وی بااشاره به اینکه سه میلیارد و ۶۳۶ میلیون ریال از صدقات مردمی برای درمان بیماران تحت حمایت قزوین هزینه شده است، گفت: ۸۰۰ بیمار صعب العلاج و سرطانی تحت حمایت این استان قرار دارند که برای پاسخگویی به نیازهای درمانی و دارویی آنها نیازمند همیاری هر چه بیشتر خیران هستیم.

فرهادی با بیان اینکه یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال از صدقات برای تامین کمک هزینه جهیزیه نوعروسان تحت حمایت اختصاص یافت تا آنها بتوانند راهی خانه بخت شوند، افزود : یکی از مهمتریت اهداف کمیته امداد این استان اعطای کمک هزینه تامین جهیزیه و هدیه ازدواج به نوعروسان و فرزندان ذکور خانواده های تحت حمایت قزوین است تا آنها با خیالی آسوده زندگی مشترک خود را آغاز کنند.

وی با اشاره به اینکه هفت میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال از صدقات پرداختی نیز برای تعمیر و بهسازی منازل خانوار تحت حمایت این استان که فاقد سرپناه مناسب هستند هزینه شده است، بیان کرد: با توجه به نیاز خانوار تحت حمایت این استان به سرپناهی مقاوم و مستحکم، از تمامی خیران خواستاریم که بیش از پیش یاریگر این نهاد در ساخت، مقاوم سازی و بهسازی منازل مددجویان باشند.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان قزوین با بیان اینکه صدقه یکی از طرح های مهم این نهاد در دستگیری از فقرا و نیازمندان جامعه است، گفت: هر چقدر مشارکت و کمکهای خیران برای رفع مشکلات خانوار تحت حمایت این استان بیشتر شود به همان میزان می توانیم خدمات کیفی تری را به مددجویان ارائه کنیم.