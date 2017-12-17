پایش فرونشست دشت های فارس با تصاویر ماهواره ای راداری

طهمورث یوسفی در خصوص وضعیت فرونشست در این استان به خبرنگار مهر گفت: با توجه به رخداد پدیده فرونشست زمین در دشت های کشور که در سال های اخیر اتفاق افتاده اهمیت بررسی و پایش این پدیده روز به روز بیشتر احساس می شود.

وی ادامه داد: دشتهای فارس نیز از رخداد این پدیده در امان نبوده و حتی در برخی از دشت ها نشست زمین از حد بحران گذشته و رکوردار این پدیده در کشور است.

مدیرکل مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب (شیراز) بیان کرد: پایش فرونشست در دشت های این استان در دستور کار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب کشور (شیراز) قرار گرفته و به روش های مختلف انجام پذیرفته ، همچنین بخش وسیعی از مطالعات نیز به طور پیوسته در حال انجام است.

وی ادامه داد: پایش فرونشست زمین توسط پردازش و مطالعه تصاویر ماهواره ای راداری از جمله روش های به روز، دقیق و پیشرفته بوده که قادر است نشست زمین را در یک گستره وسیع در زمانی کوتاه و با دقتی مناسب محاسبه کند.

یوسفی گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته به این روش در گستره برخی از دشت های استان فارس، نشست زمین در تعدادی از این دشت ها مورد بررسی قرار گرفت که نتایج قابل توجهی را تا کنون در بر داشته است.

وی بیان کرد: از جمله دشت های مطالعه شده در این استان دشت های شیراز، سروستان، مرودشت، کوار ، داراب، فسا و قره بلاغ، قطروئیه، قیر و کارزین، جویم، بنارویه، جهرم، مبارک آباد واستهبان است که در بازه زمانی سال ۱۳۹۵ مورد بررسی قرار گرفته که از لحاظ میزان نرخ نشست، این دشت ها به نسبت دیگر دشت های استان نشست بیشتری را متحمل شده اند.

مدیرکل مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب (شیراز)افزود: بر اساس نتایج مطالعات صورت گرفته، تاکنون نرخ متوسط نشست زمین در دشت های یاد شده از ۴ تا ۱۰ سانتی متر در سال محاسبه شده است.

وی ادامه داد: بیشترین نشست در دشت های مورد مطالعه عمدتا در محدوده هایی مشاهده شده که از نظر کشاورزی در این مناطق فعالیت بیشتری صورت می پذیرد که این امر خود اهمیت عامل برداشت بی رویه آبهای زیر زمینی را در وقوع پدیده فرونشست در این دشت ها نشان می دهد.

