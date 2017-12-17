احمد جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: میزان پذیرش سرمایهگذاری خارجی نسبت به مدت مشابه ده سال گذشته، بسیار بیشتر شده و به نظر میرسد که در فضای جدید اقتصاد ایران بعد از برجام، فرصت مناسبی برای سرمایهگذاران خارجی ایجاد شده تا سرمایههای خود را به ایران به عنوان یک کشور امن و پربازده بیاورند؛ همین امر هم سبب شده تا سرمایهگذاران خارجی استقبال بیشتری از سرمایهگذاری در ایران داشته باشند و در حوزه های مختلف وارد اقتصاد ایران شوند.
مدیرکل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران افزود: با توجه به اعلام بانک مرکزی، هم اکنون نرخ ارزی که بر مبنای آن سرمایهگذاران خارجی، سرمایه خود را وارد ایران کرده یا برای برگشت اصل سرمایه یا منافع و سودی که دارند، مورد محاسبه قرار میدهند، نرخ ارز آزاد در بازار است که سرمایهگذاران در چارچوب آن عمل می کنند.
وی تصریح کرد: در بودجه سال ۹۷ کل کشور در چارچوب برنامه ششم توسعه، جذب ۱۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی برای هر سال این برنامه در نظر گرفته شده که بر این اساس، سال ۹۷ هم که برشی از اجرای برنامه ششم توسعه است، به همین میزان هدفگذاری برای جذب سرمایه خارجی داشتهایم.
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