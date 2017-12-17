بدهی ۱۰ هزار میلیارد تومانی وزارت راه به پیمانکاران

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در حاشیه دومین نمایشگاه صنعت حمل و نقل و صنایع وابسته در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این نمایشگاه از پیچیدگی خاصی برخوردار بوده و اکثر شرکتکنندگان از تخصصهای بالایی برخوردار هستند، اظهار داشت: در این نمایشگاه بحث هوشمندی حمل و نقل چه در بخش خصوصی شامل بازارگاههای الکترونیکی بار و اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را دنبال میکنیم.
وی درباره استفاده از فناوریهای نوین در بخش زیرساختهای حمل و نقل گفت: در بخش استفاده از فناوریهای نوین آسفالت و همچنین رویههای بِتُنی، اقدامات خوبی انجام دادیم که نمونه آن، استفاده از رویههای بتنی در آزادراههای تهران ـ شمال، اصفهان ـ شیراز و خراسان جنوبی است که در حال حرکت به سمت استفاده از رویههای بتنی در سایر عملیاتهای راهسازی هستیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بخش فناوری ساخت تونل افزود: در آزادراه تهران ـ شمال، ۳۱ کیلومتر تونل در دست احداث داریم و آئیننامه جدید تونلسازی را برای ایمنی در برابر آتش تدوین کردهایم؛ بر اساس این آئیننامه، سقف تونلها باید دوپوششی شوند که در حال حاضر، ۵.۵ کیلومتر از تونلها، از این فناوری بهرهمند شدهاند.
آخوندی درباره همکاری بخش خصوصی با وزارت راه و شهرسازی در اجرای پروژههای عمرانی تصریح کرد: در حال حاضر، انواع سیستمهای مشارکت بخش خصوصی در پروژهها را در دست اقدام داریم؛ ضمن اینکه میزان بدهی وزارت راه به پیمانکاران، نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان است که پیمانکاران در بخش ساخت و ساز، از سرمایه شخصی در حال حاضر استفاده میکنند.
وی با بیان اینکه صنعت حمل و نقل و توسعه زیرساختها در حال پیشرفت است، خاطرنشان کرد: بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان با بخش خصوصی مشارکت واقعی داریم؛ ضمن اینکه این وزارتخانه سالها است با بخش خصوصی مشارکت داشته و کار با بخش خصوصی را بلد است.
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