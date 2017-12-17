طبق نظر قرآن نباید در برابر جریان قدس سکوت کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اسراء، جمعی از دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) با حضور در بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء با آیت الله العظمی جوادی آملی دیدار و گفتگو کردند.

استاد برجسته حوزه در این دیدار بر ضرورت شناخت زمان و عصر در کلام اهل بیت(ع) اشاره کرد و بیان داشت: روایتی را که مرحوم کلینی و سایر محدّثان نقل کردند گفتند کسی که زمانِ خود را بشناسد امر بر او مشتبه نمی‌شود، منظور از زمان، آن متزمّن است وگرنه زمان‌شناسی به معنای تاریخ نیست، حوادث مهمّی که در زمان رخ می‌دهد به نام متزمّن، اگر کسی اینها را بشناسد امر بر او مشتبه نمی‌شود.

وی افزود: این حدیث نورانی به ما می‌گوید شما وقایع جهان را کاملاً باید رصد کنید، حق و باطل اینها را باید بشناسید، راه برون‌رفت از باطل و گرایش به حق را هم بشناسید و عمل کنید، این روایت به ما می‌گوید عمیق باشید و متزمّن‌ها را خوب بشناسید تا از زمانه عقب نمانید.

آیت الله جوادی آملی ادامه داد: هر کسی زمانش را بشناسد حوادث بر او اشتباه نمی‌شود یعنی ما تا روز قیامت حرف برای گفتن داریم تا روز قیامت هر کس آنچه در زمانه او می‌گذرد، بشناسد ما حرف برای گفتن داریم، این چون برای تمام زمان و زمین الی یوم القیامه هست، پس هر حادثه‌ای در هر گوشه زمان و زمینی رخ بدهد دین، حرفی برای گفتن دارد.

وی افزود: اگر دین راهی نشان نداده باشد که اثری ندارد کسی بداند اینجا مار و عقرب است ولی راه برون‌رفت نداشته باشد که راهنمایی نیست، پس معلوم می‌شود هر حادثه‌ای در جهان رخ بدهد دین برای آن برون‌رفت دارد.

این مفسر قرآن کریم بیان داشت: این سنخ صهیونیست سنخی است که هر روز فتنه می‌کند خداوند به پیغمبرش فرمود هر روز صهیونیست نقشه می‌کشد تو که عقل کلّی باید حواست جمع باشد دیگران را هم باید هدایت کنی، این بیان نورانی حضرت امیر که برای مردم مصر نوشت یک صفحه است، فرمود نگویید ما یک رهبر خوب داریم، رهبر اگر علی‌بن‌ابیطالب(ع) باشد مادام که مردم در صحنه نباشند شکست قطعی است.

وی افزود: این جریان قدس یک کار کوچکی نیست که قدس را فعلاً محور صهیونیستی قرار بدهند و دفتر خود را از جای دیگر به قدس منتقل کنند این «لا تزال تطلع علی خائنة منهم»، الآن در جریان قدس وظیفه ما را از قرآن بپرسی چه می‌گوید، می‌گوید قیام کنید و زیر بار نروید.

آیت الله جوادی آملی ادامه داد: مسائل انسانی برای اینها اصلاً مطرح نیست، این را در چند جای قرآن تصریح می‌کند، فرمود با کفار بجنگید چون اینها به عهد و پیمان خود وفادار نیستند، اهل امضاء و برجام و اینها نیستند، البته کفاری که با شما کاری ندارند با آنها رابطه خوب داشته باشید، همیشه آدم باید حواسش جمع باشد فرمودند اینها نه تنها زیر بار امضایشان نمی‌روند نسبت به شما هیچ تعهّدی قائل نیستند بنابراین شما ناچارید بنیان مرصوص باشید، طرزی باشید که آنها از شما بترسند، طرزی دقیق و رقیق باشید با جامعه و نظامتان بسازید، نه بیراهه بروید و نه راه کسی را ببندید، نه سر از اختلاس در بیارید نه نجومی تا مردم به شما گرایش پیدا کنند، حضرت امیر(ع) فرمود اگر کسی خدای ناکرده به بیت‌المال دست‌درازی کند، این آبروبر است.