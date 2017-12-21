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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۲۱

استقبال از پیکر شهید «علی خوش لفظ» در همدان

استقبال از پیکر شهید «علی خوش لفظ» در همدان

همدان - پیکر مطهر شهید «علی خوش‌لفظ» عصر امروز وارد همدان شد و مورد استقبال مردم شهید پرور این دیار قرار گرفت.

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به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر جانباز شهید «علی خوش‌لفظ» بعدازظهر پنج شنبه وارد فرودگاه همدان شد و مورد استقبال رسمی مسئولان و مردم شهید پرور همدان قرار گرفت.

مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید «علی خوش لفظ» از ساعت ۱۶ در میدان فرودگاه همدان آغاز شده و مراسم وداع با این شهید معزز نیز امشب همزمان با نماز مغرب و عشا در مسجد دانشگاه بوعلی سینای همدان برگزار می‌شود.

همچنین فردا پس از اقامه نماز جمعه، پیکر مطهر شهید «علی خوش‌لفظ» بر دستان مردم ولایتمدار همدان تشییع شده و پس از آن پیکر مطهر این شهید در گلزاری شهدای همدان و در جوار شهدای مدافع حرم آرام می‌گیرد.

 مراسم بزرگداشت و یادبود راوی کتاب تحسین شده «وقتی مهتاب گم شد» شنبه ۲ دی ماه  از ساعت ۹:۳۰ صبح درحسینیه امام (ره) برگزار می‌شود.

کد مطلب 4179071

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