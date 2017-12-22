به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عظیم میرزازاده با اشاره به برگزاری نشست مشترک اعضاء کمیته علمی و راهبری نوزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری در حاشیه این نشست کارگروه هایی برای بررسی حیطه های جشنواره شامل برنامه ریزی درسی، ارزشیابی آموزشی، مدیریت و رهبری آموزشی، یاددهی و یادگیری، یادگیری الکترونیکی و طراحی و تولید محصولات تشکیل شد.

میرزازاده با بیان اینکه به منظور تدوین متن نهایی تعریف حیطه ها نشست دیگری با حضور نمایندگان کارگروه ها برگزار شد، افزود: همچنین در نشست مشترک کمیته علمی و راهبری این جشنواره آیین نامه جشنواره شهید مطهری، برگزاری نمایشگاه جنب همایش و معیارهای انتخاب برگزیدگان مورد بحث قرار گرفت.

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به برگزاری اولین کمیته کشوری دانشجویی اشاره کرد و گفت: این کمیته با حضور دانشجویان دانشگاهها در آذرماه سال ۹۶ در مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: دبیران منتخب کمیته های مشورتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در این نشست به بحث و تبادل نظر درباره اهداف، وظایف و ساختار کمیته های مشورتی پرداختند و پیش نویس اولیه آیین نامه جدید کمیته مشورتی تهیه شد.

میرزازاده از برنامه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت برای توانمندسازی مراکز توسعه دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور سخن گفت و افزود: در همین راستا کارگاه هایی برای همکاران برگزار می شود.

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی گفت: در ادامه برنامه های بازدید مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کلان مناطق آمایشی، نیز در آذرماه سال جاری از مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ها و دانشکده های کلان منطقه ۲ آمایشی بازدید بعمل آمد.

وی افزود: این بازدید در قالب ۵ نشست تخصصی تحت عناوین تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی­ و نقش مراکز مطالعات در پیاده سازی آن، ارزشیابی­ آموزشی­ و پژوهش و نوآوری در آموزش، توانمند سازی و برنامه ریزی درسی، دانش پژوهی آموزشی، جشنواره شهید مطهری، استعدادهای درخشان، المپیاد و مشارکت دانشجویی در محل دانشگاه علوم پزشکی تبریز طی دو روز برگزار شد.

میرزازاده تاکید کرد: به منظور اثربخشی بیشتر برنامه های بازدید، هر نشست با ارایه کوتاهی درمورد عملکرد هر مرکز و به دنبال آن بحث و گفت و گو در مورد موفقیت ها، چالش های احتمالی و نیز راهکارهای عملی برای برطرف کردن آنها اجرا شد.