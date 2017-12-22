به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تعویض پرچم بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) ، هم زمان با شب میلاد آن حضرت برگزار شد.

این مراسم باشکوه در صحن اصلی با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز و در ادامه با آئین جمع خوانی خادمین آستان مقدس و مرثیه سرائی ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام پرچم گنبد مطهر حضرت سیدالکریم علیه السلام تعویض شد.

براساس این گزارش در این مراسم پرچم حرم مطهر حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام به نشانه ایام میلاد آن حضرت تعویض شده و پرچم سبز بر گنبد بارگاه منور آن حضرت برافراشته شد.

لازم به ذکر است مراسم تعویض پرچم گنبد حرم مطهر حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام چندین بار در طول سال انجام می شود که به صورت رسمی چهار بار در آغاز ماه محرم، ایام فاطمیه، شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام و وفات حضرت سیدالکریم علیه السلام صورت می گیرد.