علی ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز عرضه سبد حمایتی غذایی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: طی یک تا دو هفته آینده جزئیات ارائه سبد حمایتی، اقلام و زمان مراجعه را اعلام می‌کنیم.

وی افزود: در این مرحله علاوه بر افرادی که در سنوات گذشته این سبدهای حمایتی را دریافت می‌کردند، افراد نیازمند دیگری نیز که از قبل شناسایی شده اند، مشمول دریافت این سبد خواهند بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به این سوال که «بسیاری از افراد به رغم اینکه تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار ندارند اما نیازمند دریافت یارانه نقدی هستند، آیا در سیاست جدید یارانه‌ای دولت تدبیری برای این افراد اتخاذ شده است؟» گفت: قطعا این موضوع قابل سیاست گذاری و اجرا خواهد بود.

ربیعی افزود: دیدگاه من این است هیچ نیازمندی نباید از شمول دریافت یارانه نقدی خارج بماند؛ استراتژی ما این است که میزان یارانه نقدی نیازمندان افزایش یابد حتی اگر تحت پوشش نهادهای حمایتی نباشند اما باید محرز شود که نیازمند هستند.

ربیعی درباره برخی اخبار در خصوص حذف یارانه نقدی تعدادی از دهک‌ها گفت: فعلا هیچ تصمیم قطعی در مورد تعداد یارانه بگیرانی که یارانه شان قطع خواهد شد، اتخاذ نشده است بلکه آنچه در قالب لایحه بودجه ۹۷ پیش بینی شده در حد پیشنهاد دولت است و باید منتظر تصمیم مجلس در این خصوص باشیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص علت پیشنهاد تاسیس صندوق رفاه تحت نظارت وزارت رفاه در لایحه بودجه ۹۷ با توجه به حجم گسترده فعالیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: قرار است این صندوق زیر مجموعه وزارتخانه تاسیس شود اما هنوز نهایی نشده است. ضمن اینکه در حال حاضر نیز موضوعات مربوط به یارانه نقدی در معاونت رفاه وزارتخانه پیگیری می‌شود.

تلاش می‌کنیم اشتغال امسال کمتر از سال گذشته نباشد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پیش بینی ایجاد اشتغال تا پایان سال با توجه به روند فعلی گفت: طی ۶ ماهه نخست سال جاری حدود ۳۵۰ هزار دفترچه جدید بیمه تامین اجتماعی صادر شده و با توجه به نسبت برابر «شغل رسمی» به «شغل غیر رسمی»، به همین میزان، اشتغال غیر رسمی در کشور ایجاد شده است که با این حساب در نیمه نخست امسال در مجموع بیش از ۷۰۰ هزار نیروی کار جذب بازار کار شده اند که به نظر من قابل قبول است.

ربیعی ادامه داد: به همین سیاق با در نظر گرفتن ریزش نیروی کار می‌توانیم امیدوار باشیم میزان اشتغالزایی تا پایان سال کمتر از سال گذشته نباشد، ضمن اینکه یک رشد حداقلی هم نسبت به سال گذشته خواهیم داشت.